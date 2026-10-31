Haut responsable de la sécurité : «l’Iran a finalisé son plan militaire de réponse immédiate et globale à toute agression»

Un haut responsable régional de la sécurité et des affaires politiques a révélé vendredi à la chaine d’information libanaise Al-Mayadeen que « le plan global et actualisé des forces armées iraniennes était finalisé et prêt à être mis en œuvre. »

Le responsable a expliqué que le plan procédural et opérationnel de la République islamique repose sur une réponse immédiate à toute agression militaire, soulignant que la décision est ferme de mener une riposte très globale et de grande envergure.

Il a souligné que Téhéran est convaincu que ses ennemis et leurs partisans dans la région seront plus choqués que jamais par l’ampleur et l’intensité de la riposte iranienne.

Le responsable a ajouté que « si l’ennemi commettait des actes terroristes, la liste des cibles légitimes de l’Iran serait similaire, voire plus longue. »

Selon lui « la riposte iranienne immédiate et de grande envergure viserait les installations, les centres et les quartiers généraux politiques de l’ennemi et de ses soutiens régionaux. »

« Ceux qui vivent dans des palais de verre ne doivent pas permettre que leurs terres et leurs ressources soient utilisées pour aider les ennemis américains et sionistes à cibler la maison de leur grand voisin », a-t-il averti.

Ce samedi, le porte-parole de l’armée iranienne, le général de brigade Mohammad Akrami Nia, a déclaré que l’armée iranienne « surveille de près les mouvements américains dans la région ».

Dans un message publié sur la plateforme X, Akrami Nia a averti que « si le président américain Donald Trump se lance dans une nouvelle aventure dans la région sur l’incitation de l’entité israélienne, le feu de la guerre s’étendra à une zone géographique plus vaste ».

« Compte tenu des antécédents de Trump en matière de trahison diplomatique, nous ne faisons pas confiance aux agissements de l’ennemi et nous travaillons constamment à renforcer notre niveau de préparation », a-t-il ajouté.

Jeudi, le commandant en chef adjoint Du Corps des Gardiens de la révolution, le général de division Mostafa Izadi, a déclaré à l’agence de presse Défense Press que les forces armées « sont pleinement préparées à répondre à toute aventure ennemie ».

Il a expliqué que les forces armées « ont été en mesure de développer et de rétablir leurs capacités dans les domaines des missiles sol-sol, de la défense aérienne et des drones ».

Source : Médias