Quatrième incident, le CGRI annonce qu’un pétrolier géant a pris feu après avoir heurté une mine

Le département des relations publiques de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a annoncé que vendredi après-midi, un quatrième pétrolier, un géant des mers, a subi une violente explosion et un incendie après avoir heurté une mine.

Selon le CGRI, le pétrolier incriminé, transportant plus de deux millions de barils de pétrole brut, avait tenté de sortir par la voie non autorisée du détroit d’Ormuz, ignorant les avertissements radio qui lui étaient adressés.

C’est le quatrième pétrolier qui a pris feu « dans le contexte des conflits américains dans le détroit d’Ormuz » depuis ce matin, a-t-il noté.

Images du pétrolier en feu diffusées par les médias iraniens.

Plus tôt vendredi, le CGRI a annoncé que trois pétroliers s’étaient immobilisés et avaient pris feu après avoir été impliqués dans des accidents dans le détroit d’Ormuz, expliquant que les pétroliers avaient tenté de sortir par une voie non autorisée, avec le soutien de l’armée américaine.

L’agence de sécurité maritime britannique UKMTO a pour sa part, fait état d’un navire qui a été frappé vendredi par un « projectile d’origine inconnue » qui a provoqué un incendie à bord du bâtiment navigant dans les eaux du Golfe.

Le navire, qui se trouvait à 40 milles marins (environ 74 km) au sud de l’île de Lavan, en Iran, a été « touché par un projectile d’origine inconnue (…), ce qui a provoqué un incendie à bord », a précisé l’agence sur son compte X.

« L’équipage du navire a été signalé comme étant sain et sauf et aucun impact environnemental n’a été rapporté à ce stade », a-t-elle ajouté, sans autre détails.

L’île de Lavan est située à environ 300 km du détroit d’Ormuz, par lequel transitait un cinquième des hydrocarbures mondiaux avant le déclenchement fin février du conflit au Moyen-Orient par des frappes israélo-américaines sur l’Iran.

Source : Médias