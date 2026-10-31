Yémen : les forces de Sanaa revendiquent des tirs sur le palais présidentiel d’Aden

Les forces yéménites de Sanaa ont diffusé les images de l’expulsion des forces pro saoudiennes à l’est du gouvernorat d’al-Jawf

Les forces yéménites de Sanaa ont revendiqué vendredi des tirs de missiles contre le palais présidentiel à Aden, ville du sud du Yémen.

Un correspondant de l’AFP et des habitants y ont entendu des explosions en soirée. Et deux témoins ont raconté avoir vu des ambulances pénétrer dans l’enceinte du palais, où des bâtiments sont utilisés par le gouvernement et les forces saoudiennes qui le soutiennent.

La chaine yéménite Al-Masirah proche de Sanaa a rapporté samedi que des habitants d’Aden sont descendus dans la rue pour exiger le démantèlement et le départ des quartiers généraux, centres et sites militaires appartenant aux forces d’occupation saoudiennes, situés au cœur des quartiers résidentiels et des zones civiles.

Par ailleurs, le ministère de la Santé du gouvernement de Sanaa a annoncé vendredi que sept citoyens ont été tués et un enfant blessé, selon un bilan initial des frappes aériennes saoudiennes visant deux maisons dans le village de Jana’a, dans la zone d’Al-Masahin et d’Al-Za’za’a, district d’Al-Shamaitain, gouvernorat de Taëz.

Ce qui porte le bilan des dernières 24 heures, à la suite des raids saoudiens à 14 martyrs et 15 blessés, dont des femmes et des enfants, la plupart dans le gouvernorat de Taëz, selon le ministère.

Pour sa part, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite a annoncé samedi avoir abattu un « drone hostile » dans la région de Riyad.

Média militaire yéménite, tribune des forces de Sanaa a diffusé « les images de l’expulsion des forces de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, sous le commandement de l’officier saoudien Fares Al-Shammari, à l’est du gouvernorat d’Al-Jawf », selon son communiqué qui indique que les images datent du 30 octobre.

Depuis l’attaque saoudienne contre l’aéroport de Sanaa en juillet, et le déclenchement d’une campagne de raids aériens saoudiens contre les zones contrôlées par Ansarullah, en parallèle à des attaques terrestres perpétrées par les forces pro saoudiennes, les forces de Sanaa, ont intensifié leurs ripostes en ciblant des aéroports et des installations pétrolières en l’Arabie saoudite.

Elles se sont emparées de l’ensemble du littoral yéménite de la mer Rouge et ont ensuite décrété un blocus maritime contre l’Arabie saoudite. Elles réclament la fin du blocus saoudien imposé depuis 2016.

Source : Divers