G20 : USA, Japon et Corée du sud s’engagent en faveur de la dénucléarisation de la Corée du Nord

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont réaffirmé leur engagement en faveur de la « dénucléarisation complète » de la Corée du Nord.

Dans une déclaration conjointe, le secrétaire d’État américain Marco Rubio et ses homologues sud-coréen et japonais, Cho Hyun et Toshimitsu Motegi, ont affirmé l’« engagement indéfectible de leurs pays en faveur de la dénucléarisation complète » de la Corée du Nord, lors d’entretiens tenus vendredi en marge du sommet du G20 à Atlanta, en Géorgie.

Selon un communiqué du département d’État américain, les trois ministres se sont engagés à « appliquer intégralement » les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment l’interdiction de fournir tout soutien financier contribuant au financement des programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord.

Réponse de Pyongyang

Samedi, un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a répondu sous le couvert de l’anonymat à ces déclarations affirmant que « la campagne de sanctions habituelle menée par les États-Unis et l’Occident ne peut affecter le statut de la Corée du Nord en tant qu’État doté de l’arme nucléaire », considérant cette action comme une violation flagrante de la souveraineté du pays.

Selon l’agence de presse officielle nord-coréenne, il a ajouté : « La Corée du Nord condamne et rejette fermement ce complot ourdi par les États-Unis et leurs alliés, qui vise à justifier leur politique hostile, malveillante et corrompue à son égard sous des prétextes injustes et illogiques. Les sanctions et les pressions peuvent fonctionner sur les faibles, mais elles ne nous atteindront jamais. »

Le Conseil de sécurité de l’ONU avait adopté depuis 2006 de résolutions qui visent à mettre fin aux programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord.

Malgré les sanctions imposées de longue date par l’ONU, la Corée du Nord a consolidé son statut d’État nucléaire, son régime déclarant à plusieurs reprises que son programme d’armement nucléaire était permanent et irréversible.

Ces prises de position interviennent dans un contexte de spéculations croissantes quant à une possible rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en marge du sommet de l’APEC prévu le mois prochain en Chine. Trump a appelé à plusieurs reprises Pyongyang à entamer des pourparlers sur la question nucléaire.

Source : Médias