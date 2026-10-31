Iran : le guide Khamenei ordonne une réponse immédiate et efficace à toute menace, sans restrictions géographiques

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, a déclaré que « toute menace, quel que soit son niveau ou son type, doit recevoir une réponse immédiate et efficace, sans aucune restriction géographique ».

Lors de sa rencontre avec les hauts commandants des forces armées, sayyed Khamenei a souligné que « si les ennemis lancent à nouveau des attaques militaires ou terroristes, les forces armées de la République islamique et le peuple iranien détermineront quand et dans quelles conditions ces attaques prendront fin ».

Selon lui « la capacité de combat intelligente permettant d’affronter les ennemis avec force » est l’une des conditions essentielles pour parvenir à une « dissuasion maximale ».

L’ayatollah Khamenei a également ordonné « la mise à jour de la liste des cibles afin d’y inclure les divers actifs matériels et immatériels de l’ennemi américano-sioniste dans le cadre des actions ciblées des forces armées ».

Il a souligné « la nécessité de renforcer le système de renseignement militaire, d’approfondir la défense nationale dans les domaines de la doctrine et de la tactique militaires, de développer des capacités modernes de défense et de sécurité en tirant parti des nouvelles technologies, et de renforcer la structure morale et l’esprit djihadiste, parallèlement aux efforts continus déployés pour assurer les besoins essentiels et soutenir les forces armées. »

Le Guide suprême a estimé que « le soutien populaire aux forces armées constitue l’un des piliers de la dissuasion face aux puissances étrangères hostiles à l’Iran et à leurs agents présents dans le pays ».

Il a souligné que « la présence continue des personnes qui se sont levées pour accomplir leur mission sur les places pendant huit mois est une extension de la défense sacrée qui a duré huit ans et qui, parallèlement à la fermeté des forces militaires et de sécurité et des forces de mobilisation (Basij), a préservé l’unité des terres iraniennes et du système islamique, et continuera de les protéger. »

Il a exprimé sa « reconnaissance envers le front de résistance conscient et inébranlable dans divers pays », considérant que « l’unité des arènes représente un facteur crucial ayant un impact stratégique dans la mise en place du nouvel ordre politique et sécuritaire en Asie occidentale ».

Au cours de la réunion, le chef d’état-major des forces armées, Ali Abdollahi, le commandant en chef de l’armée de terre, Amir Hatami, et le commandant en chef des gardiens de la révolution iraniens, Ahmad Vahidi, ont présenté des rapports sur le niveau de préparation des forces défendant le pays.

Ils ont également présenté un rapport sur l’augmentation de la production de différents types de munitions, d’armes de reconnaissance, d’appui et de combat à plusieurs fois leurs niveaux précédents.

Source : Médias