Syrie : nouvelles incursions israéliennes dans la campagne de Damas et de Deraa. Des milliers de dounams confisqués à Quneitra

Samedi, les forces d’occupation israéliennes ont progressé dans la localité de Beit Jinn, dans la campagne ouest de Damas, le village d’Al-Hurriya, dans la campagne nord de Quneitra, les abords de Wadi Al-Raqad et de Wadi Abdeen, dans la campagne ouest de Deraa, tandis que les agriculteurs et les éleveurs de la campagne de Quneitra souffrent de la perte de leurs moyens de subsistance en raison des attaques israéliennes quasi quotidiennes.

Un correspondant du média syrien en ligne Syria Now a rapporté que les forces d’occupation israéliennes ont enlevé un jeune homme à la périphérie du village d’Al-Hurriya, dans la campagne du nord de Quneitra, lors de leur incursion dans la région.

Dans la campagne ouest de Damas, une source gouvernementale a rapporté qu’une patrouille d’occupation israélienne était entrée samedi matin dans la zone d’Al-Kroum, près de la ferme de Beit Jinn, sur les pentes du mont Hermon, dans la campagne sud-ouest de Damas, selon le journal syrien Al-Watan.

Dans la campagne occidentale de Deraa, les forces d’occupation israéliennes ont avancé avec 3 chars à la périphérie de Wadi al-Raqad, et une patrouille composée de 8 véhicules a pénétré dans Wadi Abdeen.

La nuit dernière, les forces d’occupation ont lancé des fusées éclairantes au-dessus des villages de Bariqa et Bir Ajam, dans la campagne centrale de Quneitra, selon un correspondant de Syria Now.

La Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD) a également inspecté hier le site où deux obus d’artillerie tirés par l’armée d’occupation israélienne ont atterri à proximité du village de Saida al-Hanout, dans la campagne méridionale de Quneitra.

Le Centre d’enregistrement – spécialisé dans la documentation des violations de l’occupation israélienne dans le sud de la Syrie – a recensé un total de 280 violations commises par les forces d’occupation israéliennes au cours du mois de septembre dernier, soit une augmentation d’environ 5 % par rapport au mois d’août, qui avait enregistré 267 violations, tandis que le nombre de violations a atteint environ 2032 du début janvier à la fin septembre 2024.

Saisie de 6 000 dounams à Quneitra

Parallèlement, de vastes étendues de terres ont été occupées dans le gouvernorat de Quneitra pour établir des points militaires et des fortifications, selon ce que l’agence de presse syrienne SANA a rapporté hier, vendredi.

Le chef du village de Ruwayhina, dans la campagne centrale de Quneitra, Muhammad al-Ahmad, affirme que l’occupation israélienne a saisi entre 5 000 et 6 000 dounams de terres du village, ce qui affecte les habitants qui dépendent de l’agriculture et de l’élevage pour assurer leur subsistance.

Selon lui que l’occupation a établi des points militaires et des barrages de terre dans ces zones, obligeant les agriculteurs et les bergers à emprunter des itinéraires longs et dangereux, ajoutant que « quiconque tente de s’approcher s’expose à être pris pour cible, tandis que le bétail est la cible de tirs dès qu’il sort dans les pâturages ».

Les forces d’occupation israéliennes ont saisi environ 1 160 hectares dans le gouvernorat de Quneitra, avait déclaré précédemment la directrice des affaires agricoles du gouvernorat de Quneitra, Asia Al-Ali, dans une précédente déclaration à Syria Now.

Elle a expliqué qu’au début de cette année, l’occupation israélienne avait pulvérisé des pesticides agricoles, ce qui a endommagé environ 550 hectares, et avait également rasé environ 500 hectares.

Le 18 octobre, les forces d’occupation israéliennes ont rasé 400 oliviers sur une superficie de 11 dounams appartenant à une famille de la localité de Saida al-Hanout, dans la campagne sud de Quneitra, parce que leurs terres se trouvaient sur le chemin de l’incursion des forces d’occupation.

Source : Médias