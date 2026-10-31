Al-Chaibani : Nous étudions la possibilité pour la Syrie d’adhérer au Pacte de La Mecque

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, a annoncé que son pays envisageait de rejoindre Le pacte de défense de La Mecque, conclu par l’Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie.

Al-Chaibani a déclaré lors du forum annuel du Dialogue de Manama, dans la capitale bahreïnie : « Des discussions sont en cours pour évaluer l’entrée de la Syrie dans l’Alliance de La Mecque », notant que « la Syrie a quitté le front des conflits pour prendre sa place et sa position à la table des négociations en matière de sécurité régionale ».

Il a ajouté que « la véritable sécurité s’incarne dans des pays capables de protéger leur population, des voisins qui respectent la souveraineté de chacun et des accords qui résistent à l’épreuve du temps ».

Le ministre syrien des Affaires étrangères a souligné que « la protection des frontières exige des gardes qualifiés et des équipements de pointe », notant que « la lutte contre les réseaux de contrebande transfrontaliers nécessite un échange d’informations et une coordination opérationnelle qui préservent la souveraineté des États et protègent la vie des civils ».

Concernant la question régionale, Al-Chaibani a souligné « le soutien indéfectible aux États du Golfe et à la Jordanie face à toute agression, et la condamnation des attaques de missiles et de drones, car la stabilité du Golfe est un prolongement naturel de la sécurité de la Syrie ».

Il a déclaré que « le processus de construction de l’État est confronté à des défis existentiels dans le sud de la Syrie, où nos terres ont été soumises à plus d’un millier d’attaques israéliennes en moins de deux ans, qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes », remettant en question « la validité de la demande de contrôle des frontières et de restriction des armes alors que la souveraineté syrienne est violée quotidiennement par Israël ».

Al-Chaibani a réitéré la demande d’un « retour aux lignes antérieures au 8 décembre 2024 et à l’activation de l’accord de désengagement de 1974 », soulignant que « le Golan est une terre syrienne dont la Syrie est fière et que la résolution 497 est la référence ».

Il a également souligné que « la stabilité de la région dépend de la fin de la tragédie à Gaza et de la recherche d’une voie menant à un État palestinien indépendant », avertissant que « tout accord qui contourne les droits des Palestiniens reste un répit fragile entre deux guerres »

Source : Médias