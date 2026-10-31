Jordanie : tentative d’infiltration depuis la Syrie déjouée

Les forces armées jordaniennes ont déclaré samedi que l’une des unités de garde-frontières de la région militaire nord avait déjoué vendredi soir une tentative d’infiltration menée par un groupe armé venant de Syrie, estimé à environ 14 personnes.

Les forces armées ont ajouté que « le groupe a tenté de s’infiltrer sous un feu nourri et un engagement direct avec nos forces, où les gardes-frontières ont réagi immédiatement et fermement conformément aux règles d’engagement en vigueur, ce qui a permis d’infliger de nombreuses pertes au groupe armé, tandis que le reste de ses membres a fui vers l’intérieur de la Syrie. »

Mardi, l’armée de l’air jordanienne a lancé des frappes aériennes dans le sud de la Syrie, qui, selon Amman, ont tué plus de 20 membres de Daech, en réponse à une fusillade dans une église de Karak, dans le sud de la Jordanie, qui a fait neuf morts et 25 blessés, selon les autorités jordaniennes.

Ces dernières avaient révélé que les trois auteurs de l’attaque contre l’église, qui étaient jordaniens, étaient liés à des organisations basées dans le sud de la Syrie, d’où ils ont mené leurs raids.

Source : Médias