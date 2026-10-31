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    Iran : les deux pêcheurs portés disparus après une attaque à Ormuz ont été retrouvés

      Deux pêcheurs qui avaient été portés disparus samedi après une attaque contre leur bateau dans le détroit d’Ormuz ont été retrouvés, a annoncé la télévision d’État iranienne, après que Téhéran a accusé les États-Unis d’être à l’origine de l’incident.

      « Deux pêcheurs de Qeshm, qui avaient disparu après une attaque de l’ennemi américain contre leur bateau de pêche ce matin, ont été retrouvés », a indiqué la télévision d’État.

      Un responsable iranien avait auparavant annoncé que deux pêcheurs étaient portés disparus et deux autres blessés lors d’une attaque contre deux bateaux près de l’île de Qeshm, dans le stratégique détroit d’Ormuz.

      « Une attaque de l’ennemi américain a visé aujourd’hui, vers 11H30 (08H00 GMT), deux bateaux de pêche transportant chacun deux personnes », avait déclaré le gouverneur adjoint de la province d’Hormozgan.

      Les deux pêcheurs blessés avaient été transportés à Qeshm, avait-il ajouté.

      Source : Agence

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