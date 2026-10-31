Une délégation iranienne arrive au Qatar pour des discussions. Aucune négociation avec Washington n’est à l’ordre du jour, selon Araghchi

Une délégation iranienne, comprenant un adjoint du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, se trouve au Qatar pour participer à des discussions, après une avancée rapportée dans les négociations indirectes entre Téhéran et Washington, a rapporté samedi un journal qatari.

Citant une source iranienne, Al-Araby Al-Jadeed a indiqué que la délégation se trouvait dans la capitale qatarie, Doha, « afin de faciliter les échanges avec le médiateur qatari ».

Cette visite fait suite à « des discussions intensives menées à Téhéran par une délégation qatarie de négociation, qui ont abouti à une percée dans les négociations indirectes entre Téhéran et Washington », selon le journal.

Ces échanges auraient également permis à l’équipe iranienne de négociation d’accompagner la délégation qatarie lors de son retour à Doha.

« Les négociations avec la partie américaine se déroulent indirectement par l’intermédiaire du médiateur, et non directement », a précisé la source iranienne au journal.

Confirmant l’envoi à Doha de la délégation iranienne, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que la tentative de la partie américaine d’ouvrir la porte au dialogue et à la compréhension était une étape positive.

Dans une interview accordée à la chaine qatarie Al Jazeera qui sera diffusée dimanche, le ministre iranien a averti que si l’objectif de Washington en envoyant la lettre de JD Vance était de susciter la controverse, ce serait une erreur de plus à ajouter à ses erreurs précédentes.

Téhéran n’exclut aucune possibilité de conflit armé et reste préparé à tous les scénarios, a-t-il insisté.

Concernant le trafic maritime, Araghchi a souligné que la proposition iranienne est la seule actuellement sur la table pour la réouverture du détroit d’Ormuz, notant que la partie qatarie avait proposé de réduire le délai de mise en œuvre de la proposition à 5 jours, avant qu’une proposition ne soit trouvée au stade actuel qui raccourcit le délai de mise en œuvre à 2 jours.

Araghchi a nié l’existence de tout projet actuel de rencontres avec des responsables américains, qualifiant les propos tenus à ce sujet de simples spéculations médiatiques, et soulignant que son pays ne voit pas la nécessité de rencontrer la partie américaine pour le moment, étant donné que les conditions iraniennes sont claires et que les médiateurs poursuivent leurs consultations à ce sujet.

D’après lui, Téhéran ne décidera du caractère direct ou indirect des négociations qu’après l’accord de Washington sur les conditions proposées.

Le journal libanais al-Akhbar a rapporté que la réponse iranienne à la lettre du vice-président américain a été finalisée et transmise au médiateur qatari.

Une délégation américaine attendue à Doha

Des sources proches des efforts de médiation menés par le Qatar et le Pakistan ont également indiqué à Al-Araby Al-Jadeed qu’une délégation américaine devrait rejoindre le processus diplomatique à Doha.

Selon ces sources, la délégation américaine pourrait tenir des discussions directes avec les négociateurs iraniens dans la capitale qatarie.

Ces développements pourraient ouvrir la voie à une reprise des négociations entre Washington et Téhéran, sur la base d’un accord portant sur des mesures initiales concernant le programme nucléaire iranien, la navigation dans le détroit d’Ormuz et des incitations financières destinées à Téhéran.

Selon le journal, cet éventuel arrangement impliquerait également la Chine et la Russie en qualité de garants.

Source : Médias