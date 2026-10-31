Médias israéliens : manifestation de 20 organisations en Thaïlande contre la présence israélienne et le mouvement Chabad

Plus de 20 organisations locales en Thaïlande prévoient de manifester samedi pour protester contre la présence israélienne dans le pays.

La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que des militants d’une vingtaine d’organisations se préparent à organiser samedi soir une grande manifestation contre Israël et le mouvement Chabad sur l’île de Phuket, et que des milliers de personnes devraient y participer.

Parmi les participants attendus figurent Sindhi Lemthongkol, une figure politique importante en Thaïlande et une ancienne dirigeante du mouvement de protestation des « chemises jaunes ».

Channel 12 a noté que l’un des chefs de la manifestation, Saichul Nutchat, a appelé à l’expulsion de Thaïlande des éléments liés au mouvement Chabad et à l’éradication de ce qu’il a décrit comme le réseau israélien dans le pays.

D’après la chaîne, les organisateurs de la manifestation affirment que des éléments liés à Israël et au mouvement Chabad se livrent à des activités commerciales illégales et s’emparent de biens et d’actifs en Thaïlande.

La chaîne 12 a noté qu’aucun rapport ne faisait état de nouvelles menaces sécuritaires spécifiques, ni que la police thaïlandaise avait pris des mesures de sécurité extraordinaires avant la manifestation.

Le journal israélien Yediot Ahronoth a rapporté que la capitale Bangkok et l’île de Phuket ont été ces derniers mois le théâtre de manifestations contre Israël.

Le journal a ajouté qu’en Thaïlande, le comportement des touristes et hommes d’affaires israéliens fait l’objet de nombreuses critiques en raison de leurs violations des lois locales.

En septembre dernier, l’île de Phuket a été le théâtre de manifestations près du siège du mouvement Chabad, ce qui a conduit à l’annulation d’un banquet religieux prévu pour des centaines d’Israéliens, en raison de problèmes de sécurité.

Le mouvement Chabad, également connu sous le nom de « Chabad Loubavitch », est l’un des plus importants mouvements juifs hassidiques ultra-orthodoxes au monde. Il a été fondé par le rabbin Shneur Zalman Meladi à la fin du XVIIIe siècle, en 1788, dans une région située aujourd’hui en Biélorussie.

Le siège de sa direction se trouve dans le quartier de Brooklyn à New York depuis 1940.

Source : Médias