Russie : le FSB dit avoir reçu des informations des États-Unis concernant des préparatifs d’attentat terroriste à Moscou

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a annoncé samedi avoir reçu des informations de la partie américaine concernant des préparatifs d’attentat terroriste dans la capitale Moscou, a rapporté l’agence Reuters.

Il a expliqué dans un communiqué que l’information lui avait été transmise par l’intermédiaire de canaux de partenariat avec la partie américaine, ajoutant que des mesures étaient en cours pour prendre les mesures nécessaires.

Avant cette annonce, l’ambassade des États-Unis à Moscou avait émis un avertissement concernant une menace crédible d’incident possible pouvant entraîner un grand nombre de victimes au musée et réserve naturelle de Tsaritsyno, dans la capitale russe.

L’ambassade a conseillé aux citoyens américains d’éviter de s’approcher de la zone indiquée, de faire attention à leur environnement et de garder leurs téléphones portables chargés et leurs documents personnels sur eux.

Elle a expliqué que le gouvernement américain coordonne les mesures de riposte avec les autorités russes compétentes.

Source : Agence