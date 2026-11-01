Entité sioniste: Contacts pour un gouvernement sans Netanyahu et dialogue avec les partis arabes

Les scénarios pour la formation du prochain gouvernement en ‘Israël’ oscillent entre la rotation à sa tête, le retour aux élections et la formation d’un gouvernement d’union nationale sur fond d’escalade sécuritaire, selon la chaîne 14 israélienne, tandis que le chef du parti Yeshar, Gadi Eisenkot, intensifie ses contacts pour former un gouvernement élargi, tout en confirmant son refus de rejoindre un quelconque gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu.

Selon la chaîne, les élections ont placé les forces politiques devant une impasse ouvrant trois probabilités : une rotation entre Netanyahu et Eisenkot sans engagement de la part de Netanyahu à se retirer de la vie politique, la tenue de nouvelles élections qui ne modifieraient peut-être pas la situation en place, ou une escalade sécuritaire qui modifierait le paysage et préparerait le terrain à la formation d’un gouvernement d’union nationale.

En contrepartie de ces scénarios, Eisenkot a annoncé œuvrer à la formation d’un gouvernement élargi reposant sur la majorité du vote populaire, à activer immédiatement la majorité parlementaire, tout en limitant son soutien aux opérations militaires à la confrontation des menaces directes.

Il a fixé quatre principes pour la coalition future, à savoir : l’État juif et démocratique, la Déclaration d’indépendance, la conscription obligatoire pour tous, et l’anéantissement des capacités militaires et politiques du Hamas, affirmant que la porte d’adhésion est ouverte à tout député de la Knesset signant ces principes.

Il a insisté sur l’activation de la majorité législative pour annuler les réformes judiciaires, la formation d’une commission d’enquête officielle sur les événements du 7 octobre, et l’imposition de la conscription obligatoire.

Il a déclaré : « Je ne rejoindrai aucun gouvernement dirigé par Netanyahu », ajoutant : « J’ai l’intention de travailler à l’activation immédiate de la majorité parlementaire, et je œuvrerai à la formation d’une commission d’enquête gouvernementale. » Il a également confié à des proches : « Je ne veux pas d’un gouvernement d’union avec Netanyahu, il est devenu déconnecté de la réalité. »

Eisenkot s’est entretenu, samedi soir, avec Yaïr Lapid, et ils ont discuté des résultats des élections et de la coordination des démarches, sur la base de leur engagement commun à concrétiser la volonté de l’électeur israélien. Le parti Yeshar a annoncé que des ministres et des députés du Likoud mènent des contacts avec lui.

Dans le volet des contacts avec les partis arabes, le chef de la Liste arabe unie lors des élections, Youssef Jabareen, a révélé que Naftali Bennett, Gadi Eisenkot et Yaïr Lapid mènent des contacts et des dialogues directs avec la Liste.

Le chef du bloc de la Liste unie à la Knesset, Ahmed Tibi, s’est engagé auprès d’Eisenkot à soutenir le remplacement du président de la Knesset, à ne pas soutenir les motions de censure présentées par le Likoud, et à ne pas prendre l’initiative de soumettre des projets de loi visant à dissoudre la Knesset.

En parallèle, la chaîne 13 israélienne a rapporté que les partis ultra-orthodoxes ashkénazes constituant la liste Yahadout HaTorah tiennent des consultations pour examiner leurs démarches concernant la formation du gouvernement.

Tel-Aviv a été le théâtre, ce soir, d’une manifestation massive pour réclamer la formation d’un nouveau gouvernement en coopération avec les partis arabes.

Concernant le dossier de la présidence de la Knesset, Avigdor Lieberman a nié tout souhait d’assumer ce poste, déclarant : « Les hommes du mal ne se reposent pas une seule seconde. J’ai reçu plusieurs demandes concernant la revendication du poste de président de la Knesset. Je n’ai aucune envie ni aucune intention d’être président de la Knesset. »

Au milieu des tiraillements politiques, la chaîne israélienne Kan a rapporté les mises en garde de l’ancien chef de la police, Moshe Karadi, selon lesquelles le refus par certaines parties politiques des résultats des élections ou de la transition du pouvoir « nous conduira à un chaos total où les personnes des deux camps descendront dans la rue, et il y aura un affrontement violent entre les deux parties ».

Source : Médias