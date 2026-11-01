Sud-Liban: Bombardement d’artillerie israélien visant la périphérie des bourgades de Baraachit et Kounine

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      Riposte de Téhéran : L’Iran classe la Royal Navy et la Royal Air Force britanniques comme organisations terroristes

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      Ministère iranien des Affaires étrangères : S’appuyant sur la loi sur les mesures réciproques, la Royal Navy britannique et la Royal Air Force sont classées comme organisations terroristes.

      Ministère iranien des Affaires étrangères : S’appuyant sur la loi sur les mesures réciproques, la Royal Navy britannique et la Royal Air Force sont classées comme organisations terroristes.

      Ministère iranien des Affaires étrangères : À compter de la date de publication de ce communiqué, les services de renseignement britanniques (MI6) sont classés comme entité ennemie.

      Ministère iranien des Affaires étrangères : À compter de la date de publication de ce communiqué, les services de renseignement britanniques (MI6) sont classés comme entité ennemie.