Riposte de Téhéran : L’Iran classe la Royal Navy et la Royal Air Force britanniques comme organisations terroristes

Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié un communiqué officiel annonçant des mesures de rétorsion en réponse aux actions illégales et hostiles du gouvernement britannique.

S’appuyant strictement sur la loi relative aux mesures réciproques, les autorités iraniennes ont officiellement classé la Royal Navy britannique ainsi que la Royal Air Force (RAF) au rang d’organisations terroristes. Téhéran a souligné que cette décision s’inscrit également dans le droit fil de la riposte face à la décision américaine de désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) comme entité terroriste.

Dans le même sillage, le ministère a annoncé que les services de renseignement britanniques (MI6) sont, dès à présent et à compter de la date de publication du communiqué, désignés et traités comme une entité ennemie.

Tout en condamnant avec la plus grande fermeté les politiques de Londres et ses agissements hostiles envers l’Iran — des pratiques qualifiées de contraires aux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, en particulier le respect de la souveraineté nationale —, le département des Affaires étrangères a conclu en réaffirmant la ferme détermination du gouvernement de la République islamique à mobiliser tous les moyens nécessaires pour préserver la sécurité de la nation et défendre ses intérêts vitaux.

Source : Médias