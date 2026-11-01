Al-Khalil Hébron sous blocus israélien pour le 10ème jour : L’occupation déplace 537 familles et arrête plus de 115 citoyens

Les forces d’occupation israéliennes poursuivent, pour le dixième jour consécutif, leur agression militaire contre la ville d’Al-Khalil Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée, sur fond de durcissement du blocus sur de vastes zones, d’envoi de renforts militaires et de descentes répétées dans les habitations avec saccage de leur contenu, tandis que s’aggravent les répercussions humanitaires et économiques de cette agression qui a provoqué le déplacement de centaines de familles et la perturbation de la scolarité.

La nuit dernière, la ville a connu le déploiement par les forces d’occupation d’importants renforts militaires en provenance de plusieurs axes vers la zone de Deir Baha, à l’ouest d’Al-Khalil Hébron, parallèlement à la poursuite du bouclage et du siège de la zone, aux descentes menées dans les maisons des citoyens pour les perquisitionner et en saccager le contenu, ainsi qu’à l’obligation faite à de nouvelles familles d’évacuer leurs demeures de force.

Cette escalade intervient à la suite de la destruction par l’explosion, menée vendredi par les forces d’occupation, des maisons des deux martyrs Ahmad et Hamouda Al-Ja’ba dans la zone de Deir Baha, tombés en martyrs le 23 octobre dernier sous les balles des soldats de l’occupation au niveau du checkpoint de « Farsh al-Hawa », au nord de la ville.

Déplacement de centaines de familles

Selon le dernier bilan des répercussions de l’agression, le nombre de familles touchées s’élève à plus de 780 familles, dont 537 ont été complètement déplacées de force, tandis qu’environ 5 000 citoyens font face à des conditions très dures en raison du blocus et du déplacement, qu’ils aient été contraints de fuir leurs foyers ou qu’ils se trouvent assiégés à l’intérieur, notamment dans les quartiers de Al-Jalda et de Deir Baha.

D’après les données du comité de soutien et de secours, les familles déplacées comptent 3 361 personnes, dont 232 nourrissons, 1 193 enfants, 326 personnes âgées, 147 femmes enceintes ou allaitantes, 32 personnes en situation de handicap et 213 personnes atteintes de maladies chroniques.

Le comité a également reçu 531 appels d’aide via le numéro gratuit, et les besoins ont été pris en charge en coordination avec les institutions compétentes, aux côtés de la mise en place de comités spécialisés pour le secours, l’hébergement, l’éducation, ainsi que dans les domaines juridique, médiatique et financier.

Arrestations et harcèlement des habitants

Dans le même contexte, les forces d’occupation ont arrêté depuis le début de leur agression contre la ville plus de 115 citoyens, dont une jeune fille, tout en en retenant des centaines d’autres soumis à des enquêtes sur le terrain et à des actes de harcèlement.

Les forces d’occupation continuent d’imposer des mesures militaires strictes dans de larges pans du gouvernorat, comprenant la fermeture d’accès et de routes principales, l’utilisation de talus en terre et de blocs de béton, et le renforcement des restrictions sur la circulation des habitants, ce qui aggrave l’isolement des zones résidentielles et entrave l’accès des riverains aux services de base.

Les agressions ont également touché les agriculteurs : des colons, sous la protection des forces d’occupation, ont attaqué des paysans alors qu’ils cueillaient les olives dans la région de Khirbet al-Kharaba, à l’est de la localité d’Al-Samu, au sud d’Al-Khalil Hébron, les contraignant sous la menace des armes à quitter leurs terres et volant leur récolte d’olives.

Pertes économiques et interruption de l’enseignement

Sur le plan économique, la Chambre de commerce d’Al-Khalil Hébron a estimé les pertes directes engendrées par les fermetures entre 10 et 12 millions de shekels par jour, dont environ un million de shekels rien que pour le secteur du lait.

Ces mesures militaires ont endommagé des centaines d’établissements industriels et commerciaux et paralysé la circulation des travailleurs et des marchandises, menaçant la production et les chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble des gouvernorats palestiniens.

L’agression a également entraîné la perturbation de la scolarité pour environ 262 000 élèves répartis dans 589 écoles à travers le gouvernorat d’Al-Khalil Hébron au cours de la semaine écoulée, tandis que des milliers d’élèves dans les zones assiégées et déplacées demeurent incapables de regagner leurs établissements scolaires.

Ces répercussions se poursuivent dans le sillage du blocus et des restrictions militaires, sur fond de mises en garde contre une aggravation des situations humanitaires et de vie des familles touchées, alors que des centaines de foyers restent privés de la possibilité de retourner chez eux.

Source : Médias