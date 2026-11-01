Azizi : Nous répondrons immédiatement à toute menace et il n’y a aucune restriction géographique pour nos cibles

Le président de la commission de la Sécurité nationale et de la Politique étrangère du Parlement iranien, Ebrahim Azizi, a affirmé ce dimanche que l’Iran répondra à toute menace « immédiatement et avec plus de fermeté qu’auparavant », soulignant qu’il n’y aura « aucune restriction géographique » quant à ses cibles.

Azizi a estimé que c’est l’Iran qui décidera de la fin de la guerre, et non « les perdants des guerres des 12 jours et des 40 jours ».

Dans ce contexte, le président de la commission a réaffirmé l’engagement envers les politiques claires tracées par le Guide de la Révolution et de la République islamique en Iran, Sayed Mojtaba Khamenei.

Les déclarations d’Azizi concordent avec l’affirmation faite la veille par le Guide de la Révolution en Iran, Sayed Mojtaba Khamenei, lors d’une réunion avec les hauts commandants des forces armées, selon laquelle les forces armées et le peuple iranien « sont ceux qui détermineront le moment de la fin de la guerre et ses conditions si les ennemis venaient à lancer de nouvelles attaques ».

Sayed Khamenei a également insisté sur la nécessité de faire face à tous les niveaux de menace par « une réponse immédiate et efficace, sans restrictions géographique », et de faire en sorte que « tous les avoirs matériels et immatériels de l’ennemi américano-sioniste se trouvent dans la ligne de mire de nos forces armées ».

Source : Médias