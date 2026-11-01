CGRI: Aucune restriction géographique dans la guerre contre les États-Unis, et leurs bases menacent les pays hôtes

Le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution en Iran (CGRI), le général de brigade Hossein Mohebbi, a annoncé ce dimanche que les Gardiens ont intégré la définition de nouveaux objectifs et la conception d’opérations dans de nouvelles zones géographiques à leur agenda, affirmant que « dans la guerre contre les États-Unis, il n’y a aucune restriction géographique ».

Il a expliqué qu’un vaste théâtre d’opérations a été défini pour infliger des dommages à l’ennemi et parvenir à une dissuasion complète, soulignant que les forces armées sont « plus prêtes que jamais à répondre de manière décisive à l’ennemi ».

Mohebbi a réitéré l’engagement envers les directives du Guide de la Révolution et de la République islamique, estimant qu’elles ont « ouvert un nouveau chapitre dans la guerre ».

Il a également affirmé que la « dissuasion maximale » signifie qu’« à partir de maintenant, aucun pays ne sera en mesure de prendre une position politique contre l’Iran, et encore moins de lorgner sur ses terres ».

Mohebbi : Les bases américaines sont devenues un facteur d’insécurité

Concernant la présence militaire américaine dans la région, Mohebbi a déclaré que le monde a réalisé que les États-Unis sont « trop petits pour réussir à sécuriser le Golfe et le détroit d’Ormuz ».

Il a précisé que la doctrine de l’armée américaine reposait sur l’établissement de bases dans la région et la promesse d’assurer la sécurité de ses pays, soulignant que ces bases « ont été démantelées aujourd’hui par l’Iran » et sont devenues un facteur d’insécurité pour les pays hôtes.

Le général de brigade Mohebbi a par ailleurs insisté sur le fait que les États-Unis ont été incapables de sécuriser leurs propres bases, y compris d’assurer la protection des pays de la région.

Dans ce contexte, le président de la commission de la Sécurité nationale au Parlement iranien, Ebrahim Azizi, a affirmé aujourd’hui que l’Iran répondra à toute menace « immédiatement et avec plus de fermeté qu’auparavant », soulignant qu’il n’y aura « aucune restriction géographique » pour ses cibles.

Azizi a estimé que c’est l’Iran qui déterminera la fin de la guerre, et non « les perdants des guerres des 12 jours et des 40 jours ».

Source : Médias