Chine : des robots humanoïdes et canins à l’assaut d’une montagne sacrée

Des dizaines de robots, humanoïdes ou canins, ont affronté lundi les pentes de l’une des montagnes les plus célèbres de Chine, lors d’une nouvelle compétition destinée à les pousser dans leurs derniers retranchements, ont montré des images de la télévision d’Etat.

Pendant des siècles, le mont Tai, point culminant de la province du Shandong (est) a été un haut lieu de pèlerinage pour les empereurs. Il reste aujourd’hui l’une des montagnes les plus sacrées du pays.

Changement de décor lundi : ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco a accueilli des robots bipèdes et quadrupèdes, lancés à l’assaut des interminables escaliers de la montagne.

Le parcours comptait 3,9 kilomètres, plus de 3.000 marches et 600 mètres de dénivelé.

Accompagnés de leurs ingénieurs, les robots, répartis en une quarantaine d’équipes, devaient soit boucler le parcours le plus vite possible, soit transporter jusqu’au sommet des charges fragiles, comme des œufs et des pastèques.

Les organisateurs ont présenté le mont Tai comme un « laboratoire naturel en conditions extrêmes », permettant de préparer les robots à des applications concrètes, selon les médias locaux.

Un robot canin conçu par Beijing Lingyi Technology, filiale du géant chinois de la robotique Unitree, a bouclé le parcours en 43 minutes et 41 secondes, remportant l’épreuve de vitesse réservée aux quadrupèdes.

D’autres machines ont eu plus de mal avec le terrain accidenté.

Un robot humanoïde coiffé d’un bandana s’est effondré, poussant des ingénieurs à se précipiter pour le réparer.

Un autre a trébuché et dégringolé une volée de marches dans un grand fracas avant de finir sa course contre une poubelle au bord du parcours.

Organisée par le groupe audiovisuel public CMG, cette « Compétition mondiale d’ascension du mont Tai » était dotée de récompenses financières dans plusieurs catégories, notamment pour les robots les plus rapides et le quadrupède le plus performant dans le transport de charges.

Source : AFP