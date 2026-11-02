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Ministère iranien des Affaires étrangères : L’Iran ne restera pas silencieux face à l’utilisation du territoire ou de l’espace aérien des pays de la région pour porter atteinte à sa souveraineté, et il ripostera de manière à assurer la dissuasion.
02-11-2026 11:08 AM
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