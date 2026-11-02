Bolsonaro a fui le Brésil accompagné d’un ancien agent du Mossad (Médias brésiliens)

Les médias brésiliens ont rapporté que le sénateur d’extrême droite Flavio Bolsonaro avait secrètement quitté le pays pour les États-Unis via l’Argentine après avoir perdu l’élection présidentielle, accompagné d’un ancien agent des services de renseignement israéliens (Mossad).

D’après les enregistrements des caméras de surveillance diffusés par CNN Brésil, Bolsonaro a franchi la frontière avec sa femme et ses deux filles via le pont international Tancredo Neves, dans le sud du Brésil, en direction de l’Argentine.

Après avoir franchi la frontière, sa famille a embarqué à bord d’un avion privé Gulfstream G400, exploité par la compagnie argentine Byres Fly, qui a décollé de la ville de Puerto Iguazu.

L’enquête a révélé que les préparatifs du départ de Bolsonaro avaient débuté durant les dernières étapes de la campagne du second tour de l’élection présidentielle. Un ancien agent du renseignement israélien, ayant travaillé pour le Mossad et naturalisé américain, est arrivé au Brésil le 19 octobre, six jours avant le scrutin.

Selon les documents examinés par les enquêteurs, cet ancien agent du Mossad a accompagné Bolsonaro de Brasília en Argentine et voyageait dans la même camionnette que le sénateur lors du franchissement de la frontière. CNN a rapporté que des membres du gouvernement du président argentin Javier Milei lui ont ensuite apporté leur aide.

Ce départ intervient malgré la décision du pouvoir judiciaire brésilien de confisquer le passeport de Bolsonaro et de lui interdire de voyager à l’étranger en raison des enquêtes dont il fait l’objet pour corruption et blanchiment d’argent.

Dans une déclaration officielle, le président Lula da Silva a qualifié son évasion d’acte « honteux ».

La Cour suprême fédérale du Brésil enquête sur Bolsonaro pour des accusations de financement illégal d’un film intitulé « Black Horse », qui raconte l’histoire de son père, l’ancien président Jair Bolsonaro, accusé d’avoir tenté un coup d’État en 2022 et qui purge une peine de 27 ans de prison assigné à résidence.

Les journaux brésiliens O Estado de Sao Paulo et O Globo ont également rapporté qu’il est suspecté dans une autre affaire de blanchiment d’argent liée à son ami proche et avocat, Wheeler Tomas.

Bolsonaro a perdu le second tour de l’élection présidentielle dimanche dernier, obtenant 48,22 % des voix contre 51,78 % pour da Silva, selon les données de la Cour suprême électorale.

Le président américain Donald Trump a contesté les résultats de l’élection présidentielle brésilienne, confirmant qu’il avait autorisé Bolsonaro et les membres de sa famille à entrer et à rester aux États-Unis « aussi longtemps qu’ils le souhaitent »

Source : Médias