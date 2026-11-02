Pourparlers de Doha : l’Iran renvoie la balle dans le camp américain

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a confirmé ce lundi que son pays ne pouvait rester silencieux face à toute agression le visant ou à toute atteinte à sa souveraineté.

M. Baghaï a estimé que le siège imposé à l’Iran était « assimilable à une guerre » et que les menaces qui lui sont adressées en font partie intégrante, soulignant qu’elles renforcent la détermination et la confiance de son pays à maintenir ses positions avec fermeté.

Dans ce contexte, il a affirmé l’existence d’une harmonie et d’une cohésion totales entre l’ensemble des instances décisionnelles du gouvernement iranien.

La position de l’Iran est sincère : aucun différend avec les pays de la région

M. Baghaï a souligné que la position de l’Iran était sincère et qu’il n’avait de différend avec aucun pays de la région, insistant sur le respect du bon voisinage et de la souveraineté de tous les États régionaux.

Il a exprimé sa conviction quant à la nécessité de travailler conjointement avec les pays de la région pour instaurer la stabilité et la paix, appelant ces États à ne pas permettre que leur territoire serve de point de départ à une agression contre leurs voisins.

M. Baghaï a par ailleurs déclaré que l’entité sioniste avait prouvé qu’elle « enchaînait son avenir et son existence même à la guerre et à l’effusion de sang ».

Il a déploré la position du Conseil de sécurité, qui s’abstient de condamner ces crimes et garde le silence à leur sujet.

Le programme nucléaire de l’Iran est pacifique

S’agissant du dossier nucléaire, M. Baghaï a réaffirmé le caractère pacifique du programme iranien, soulignant que son pays en avait apporté la preuve à maintes reprises.

Lundi, le journaliste américain Tucker Carlson a mis en garde contre la possibilité de voir le président américain Donald Trump s’acheminer vers le lancement d’une frappe nucléaire contre l’un des sites iraniens hautement fortifiés.

Il y a deux jours, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï, avait déclaré que le gouvernement n’avait pris aucune nouvelle décision concernant une modification de sa doctrine nucléaire, tout en précisant que le débat restait ouvert quant à son maintien en cas de reprise de la guerre. Il a expliqué que le ciblage des installations nucléaires iraniennes avait suscité des interrogations en interne sur la poursuite de la doctrine antérieure.

La démarche de l’Iran repose sur la bonne foi… la satisfaction des exigences rouvrira le détroit d’Ormuz

Sur le plan des négociations, M. Baghaï a affirmé que les discussions entre l’Iran et les États-Unis par l’intermédiaire de médiateurs reposaient sur le plan iranien en sept étapes, lequel a été condensé pour pouvoir être exécuté en deux jours.

Il a expliqué que la démarche de l’Iran était guidée par la bonne foi et que la satisfaction de ses exigences permettrait de restaurer la sécurité dans le détroit d’Ormuz dans un court délai, tout en engageant simultanément la voie des négociations.

Il a souligné que la suite des événements dépendait de Washington et du mode d’action qu’elle choisirait pour aborder l’avenir de ce processus.

Hier dimanche, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait annoncé que les consultations relatives à l’initiative qatarie se poursuivaient avec l’équipe de médiation concernant le plan de deux jours et qu’elles « progressaient ».

Source : Médias