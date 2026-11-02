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    Le ministre iranien des AE, Abbas Araghchi: Les consultations menées par les médiateurs qataris et pakistanais se poursuivent.

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      Le président iranien Massoud Pezeshkian : Le guide suprême Mojtaba Khamenei a accordé « des pouvoirs » au gouvernement dans le cadre des négociations en cours.

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      Le ministre iranien des AE, Abbas Araghchi : Si Washington choisit une diplomatie sincère, nous sommes prêts à nous y engager. Si Washington a l’intention de lancer des opérations militaires, il s’exposera à une riposte plus dure et plus sévère

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