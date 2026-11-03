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    Iran : Les Gardiens de la Révolution annoncent avoir déjoué une attaque terroriste au Sistan-et-Baloutchistan

      Le service des relations publiques du quartier général alQods, rattaché aux forces terrestres du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a annoncé avoir déjoué une tentative d’attaque terroriste dans la province du Sistan-et-Baloutchistan, située dans le sud-est du pays.

      Selon les précisions fournies par les forces terrestres des Gardiens de la Révolution, la cellule terroriste a tenté de mener une attaque contre une installation des forces armées à Konarak. Les membres de la cellule ont été encerclés grâce à une embuscade minutieusement préparée par les forces du CGRI, après avoir été placés sous surveillance et suivis par le commandement du quartier général alQods et les services de renseignement.

      Le communiqué indique par ailleurs que plusieurs membres de la cellule terroriste ont été arrêtés, tandis qu’un autre a été tué lors de l’opération d’encerclement. Les opérations de sécurité se poursuivent pour traquer les autres membres ayant pris la fuite.

      Le commandement du quartier général alQods  a conclu son communiqué en affirmant que la sécurité et la stabilité de la province du Sistan-et-Baloutchistan constituent une ligne rouge. Il a souligné que les cellules terroristes, qui servent d’instruments aux agendas de l’ennemi, font l’objet d’une surveillance constante et rigoureuse de la part des services de renseignement.

      Source : Médias

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