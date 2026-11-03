Aoun : Le Liban n’est plus en mesure d’accueillir davantage de déplacés syriens

Le président Joseph Aoun a révélé que des contacts sont en cours avec l’État syrien pour organiser le retour progressif des personnes déplacées, soulignant que le Liban n’est plus en mesure d’en accueillir davantage, selon l’agence officielle ANI.

Lors de sa rencontre aujourd’hui au palais de Baabda avec Susanne Raab, directrice générale du Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD), Aoun a déclaré que la communauté internationale et les organisations humanitaires fournissant une aide aux Syriens déplacés au Liban devraient la leur apporter dans leur propre pays, afin de les encourager à rentrer chez eux.

Aoun s’est félicité de la signature par le Liban d’un accord avec le centre, qui vise à réglementer le statut juridique et institutionnel de sa représentation au Liban, et à fournir un cadre formel qui assure la poursuite de son travail à Beyrouth, et lui permette d’accomplir efficacement ses tâches et d’étendre son activité, ainsi que de lancer des programmes plus larges et à plus long terme, en coordination avec les institutions libanaises.

Pour sa part, Raab a affirmé l’engagement du centre à aider le Liban et à renforcer les domaines de coopération avec ce pays, ainsi qu’à fournir l’expertise nécessaire, notamment en matière de formation, soulignant l’importance du partenariat avec le Liban, qui jouit d’un statut élevé en raison de son rôle stratégique de partenaire pour l’Europe et la région méditerranéenne.

Source : Agence