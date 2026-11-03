L’occupation israélienne commet un massacre contre le dispositif de sécurité intérieure dans la bande de Gaza

L’occupation israélienne a commis un massacre dans la bande de Gaza, ce mardi, entraînant le martyre et la blessure d’un certain nombre d’officiers et de membres du dispositif de sécurité intérieure, à la suite d’une frappe ciblée par des avions de l’occupation israélienne à Al-Mawasi, dans la ville de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza, selon le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité nationale.

Un Palestinien a également été blessé par des tirs des forces d’occupation israéliennes aux abords du rond-point Abou Hamid, au centre de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Par ailleurs, 6 Palestiniens sont tombés en martyre et 27 autres ont été blessés au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, selon ce qu’a annoncé le ministère de la Santé.

Ces attaques interviennent dans le contexte de la poursuite des violations israéliennes de l’accord de « cessez-le-feu », avec les martyrs et les blessés qu’elles laissent derrière elles dans différentes zones de la bande de Gaza.

Depuis l’annonce du « cessez-le-feu » le 11 octobre 2025, le nombre total de martyrs a atteint 1 599, tandis que le nombre de blessés est monté à 5 774, et les corps de 847 martyrs ont été retirés des décombres.

Au bilan cumulé depuis le début de l’agression, le nombre total de martyrs a atteint 74 615, tandis que le nombre total de blessés s’élève à 175 899.

Source : Médias