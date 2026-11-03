Aveux de l’ancien chef d’état-major israélien : Sinwar nous a surpris. Nous avons tué des captifs israéliens

L’ancien chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne, Herzi Halevi, a reconnu que des bombes larguées par l’armée ont tué des captifs israéliens dans la bande de Gaza.

Halevi a déclaré dimanche, lors de la troisième conférence annuelle « Faire face à la haine » au Musée du patrimoine juif à New York : « Malheureusement, nous avons commis des erreurs. Nos bombes ont tué des captifs », selon ce qu’a rapporté le journal israélien Jerusalem Post.

Il a ajouté : « Ce n’était évidemment pas intentionnel, nous ne savions pas qu’ils s’y trouvaient. »

Israël a souvent nié sa responsabilité dans la mort des captifs, accusant le Hamas de les avoir tués, ce que le mouvement a maintes fois démenti.

Halevi a également précisé qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour convaincre le pouvoir politique d’approuver le lancement d’une opération terrestre à Gaza afin d’aider à récupérer les captifs.

En mars 2025, Halevi a démissionné de ses fonctions, annonçant qu’il assumait une part de responsabilité dans l’attaque du 7 octobre 2023, et Eyal Zamir lui a succédé.

Halevi a qualifié l’attaque du 7 octobre d’« échec qui aurait pu être évité », mais a rejeté les allégations concernant l’existence d’une « trahison interne » au sein de l’appareil de sécurité israélien qui aurait aidé le Hamas à exécuter l’attaque.

Il a affirmation : « Il n’y a eu absolument aucune trahison, et le niveau politique ainsi que la direction de l’État doivent le dire clairement et sans équivoque », ajoutant : « Aider le Hamas aurait nécessité un vaste réseau de collaborateurs, et pas une seule personne, or après 3 ans, aucun individu de ce type n’a été trouvé. »

Concernant les demandes de création d’une commission d’enquête officielle sur les défaillances du 7 octobre, Halevi a estimé qu’Israël devait mener l’enquête à son terme et poser les « questions difficiles ».

En 2024, la Cour pénale internationale a émis deux mandats d’arrêt contre Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Notre priorité était l’Iran et le Hezbollah

Halevi a indiqué que les priorités de l’armée d’occupation avant l’attaque étaient centrées sur l’Iran et le Hezbollah, tandis que le Hamas était considéré comme une menace moins pressante.

Il a ajouté : « Nous aurions dû mener une guerre à Gaza, mais l’ordre de nos priorités était : d’abord l’Iran, puis le Hezbollah », poursuivant : « Et seulement après, le Hamas, parce que nous ne savions pas que le Hamas avait l’intention de mener une opération d’une telle ampleur. »

Halevi a reconnu que le chef du Hamas à Gaza à l’époque, Yahya Sinwar, s’était efforcé d’empêcher Israël d’anticiper l’ampleur de l’attaque du 7 octobre, déclarant : « Sinwar a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous prendre par surprise et mener des opérations simultanées. »

Et de conclure : « Chaque point le long de la frontière de Gaza a été attaqué immédiatement après 06h29 du matin. »

Malgré l’accord de cessez-le-feu annoncé depuis le 10 octobre 2025, ‘Israël’ poursuit sa guerre d’extermination à Gaza à travers des bombardements quotidiens qui ont entraîné le martyre de 1 580 Palestiniens et fait 5 711 blessés, principalement des femmes et des enfants.

De plus, ‘Israël’ empêche l’entrée des quantités convenues de denrées alimentaires, de médicaments, de fournitures médicales, de matériel d’abri et de maisons préfabriquées dans la bande de Gaza, où environ 2,4 millions de Palestiniens, dont 2,15 millions de déplacés, vivent dans des conditions catastrophiques.

La Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal des Nations unies, examine une plainte déposée par l’Afrique du Sud, à laquelle se sont jointes de nombreuses nations, accusant ‘Israël’ de commettre un crime de génocide contre les Palestiniens à Gaza.

Source : Médias