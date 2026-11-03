France : « Je ne renoncerai pas à mon identité» : une conseillère municipale musulmane défend le hijab au conseil municipal

Mah Kaba, conseillère municipale de la ville de Roubaix, dans le nord de la France, s’est retrouvée en octobre dernier au cœur d’une dispute concernant les symboles religieux et le droit des élus locaux à exprimer leurs convictions.

Jeune femme voilée de 23 ans, la jeune conseillère municipale française (23 ans) qui siège dans la majorité de La France insoumise, a obtenu gain de cause au conseil municipal de Roubaix qui a refusé l’adoption d’un amendement visant à interdire les symboles religieux importants, proposé par Céline Sayah, une conseillère municipale et membre du parti d’extrême droite Rassemblement national.

Lors d’un entretien avec la conseillère française, réalisé par la chaine qatarie Al Jazeera, cette dernière a confirmé qu’elle ne reviendrait pas sur sa position, expliquant que son hijab n’était pas incompatible avec sa nationalité française ni avec sa responsabilité envers la population qui l’avait élue.

« Je suis fière de mon hijab et fière d’être musulmane. Je n’ai pas à le cacher », a-t-elle déclaré. « Mon élection n’est pas due à mon apparence, mais à mes compétences et à ma capacité à servir les habitants de ma ville. »

Kaba a souligné que le fait de centrer la discussion au sein du conseil municipal sur la question de son hijab détourne l’attention des élus des priorités pour lesquelles les habitants les ont élus, dont la première est de s’attaquer aux problèmes de la ville et d’améliorer les conditions de vie de ses habitants.

La conseillère municipale estime que les femmes musulmanes sont confrontées à différentes formes de discrimination en France, déclarant : « La France est censée être un pays d’égalité des chances, et pratiquer des rituels religieux, s’engager dans la vie politique et servir la communauté ne sont pas contradictoires. »

Kaba a souligné que sa responsabilité première reste envers les habitants de Roubaix, qui l’ont élue pour les représenter et travailler pour leur ville, et non d’exiger qu’elle cache une partie de son identité musulmane, à laquelle elle est fière d’appartenir, comme elle l’a dit.

La jeune Française a évoqué son enfance. Née à Villepinte, en banlieue parisienne, elle a grandi à Roubaix, dans le nord de la France. Elle a commenté ces détails en soulignant qu’il n’y a aucune contradiction à être française et musulmane.

Elle a expliqué que son attachement à la ville ne se limitait pas à y vivre ou à y étudier, mais s’étendait au travail communautaire et aux activités destinées aux jeunes. Depuis septembre 2022, elle est active au sein de l’association « La Famille », qui organise des actions solidaires, notamment la distribution de nourriture et de vêtements et l’aide aux personnes dans le besoin.

En mars 2026, Mah Kaba s’est engagée en politique locale en devenant conseillère municipale. Elle a été chargée d’assister le maire adjoint en charge de la culture et de participer à des initiatives culturelles destinées aux jeunes et aux habitants de la ville. Cependant, son entrée au conseil municipal l’a non seulement confrontée aux défis du travail local, a-t-elle déclaré, mais a également fait de son apparence religieuse un sujet de débat politique

Source : Médias