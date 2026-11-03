Attentat raciste de Trappes : 30 victimes ont été visées, selon le procureur antiterroriste

Le bilan comprend un mort et sept blessés, ainsi que 22 personnes qui n’ont pas été physiquement atteintes mais ont été visées par des tirs ou dont les véhicules ont été touchés.

S’exprimant sur RTL, Olivier Christen a indiqué que le suspect, Kevin T., avait soigneusement préparé son attaque, probablement depuis la fin de l’été ou le début du mois de septembre. Il a évoqué des cibles choisies et une préparation minutieuse des faits.

Le suspect a été mis en examen le 29 octobre pour assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec une circonstance aggravante liée à l’origine ou à la religion supposée des victimes. Il a été placé en détention provisoire.

Au cours de sa garde à vue, Kevin T. avait reconnu avoir spécifiquement ciblé des personnes qu’il percevait comme musulmanes, africaines ou nord-africaines.

Il a également reconnu la préméditation de son acte, tout en contestant son caractère terroriste, selon les éléments communiqués par le parquet national antiterroriste.

Les investigations ont en outre révélé la présence, au domicile du suspect, d’un exemplaire de Mein Kampf, ainsi que de plusieurs centaines d’autocollants, dont une trentaine portant la mention « Vive la France, RN, fier d’être français ».

Par ailleurs, une lettre contenant des insultes racistes et antisémites, accompagnée d’une poudre blanche, a été interceptée le 31 octobre dans un centre de tri postal des Yvelines. Elle était adressée au maire de Trappes, Ali Rabeh.

Source : Agence