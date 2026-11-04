Premier sénateur musulman : Abdul El-Sayed l’emporte dans le Michigan

Le démocrate Abdul El-Sayed a remporté une victoire âprement disputée contre le républicain Mike Rogers lors des élections sénatoriales du Michigan, devenant ainsi le premier musulman élu au Sénat.

Les derniers chiffres après le dépouillement de plus de 86% des bulletins le créditent de 51,8 % des voix.

Il avait fait l’objet d’une campagne de diffamation sans précédent, marquée par des incitations à la haine et des dépenses de campagne massives visant à le faire tomber, ainsi qu’une défection de dernière minute de son ancien adversaire aux primaires.

Le lobby pro israélien American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) avait dépensé 42 millions de dollars contre ma campagne, mais nous avons réussi à la vaincre, a-t-il déclaré mercredi ajoutant : « Nous ne voulons pas que notre argent serve à financer l’apartheid, le génocide ou les guerres. »

Il critiquait l’aide financière accordée à Israël au lieu d’être allouée aux projets internes qui bénéficient aux Américains.

Mardi, le président Donald Trump avait déclaré vouloir suspendre cette aide de 4 milliards de dollars pour ne pas permettre que « les réalisations de mon administration soient compromises par l’exploitation d’Israël par des candidats comme Abdul El-Sayed dans le Michigan », selon ses termes.

Auparavant, Trump avait lui même mené la campagne de diffamation contre El-Sayed.

Le 8 octobre, il l’avait décrit comme un « extrémiste radical, un sympathisant du terrorisme » qui ramène le pays à « l’époque du djihad » et ne représente pas les valeurs du Michigan ni des États-Unis.

Lors d’un meeting électoral à Port Huron le 25 octobre, Trump a déclaré être venu empêcher un « membre djihadiste des Frères musulmans » d’accéder au Sénat, ajoutant qu’il serait le seul sénateur à devoir passer par un détecteur de métaux avant d’entrer au Capitole. Il a également affirmé qu’une organisation qui lui était liée avait financé Al-Qaïda.

Quelques jours avant le vote, la représentante Haley Stevens, ancienne rivale d’El-Sayed lors des primaires, a surpris les responsables du Parti démocrate en annonçant son soutien à son rival Mike Rogers.

Selon les données de la Commission électorale fédérale au 31 octobre, les dépenses indépendantes divulguées publiquement pour le déchoir lors des élections générales s’élevaient à environ 133,7 millions de dollars, contre environ 54,4 millions de dollars pour Rogers.

Ces dépenses provenaient du Republican Senate Leadership Fund et d’autres groupes conservateurs, en plus du RJC Victory Fund, lié à la Republican Jewish Coalition.

Omniprésent sur les réseaux sociaux, Abdul El-Sayed avait attiré les foules lors de ses meetings électoraux à travers le Michigan, y compris dans des bastions républicains profondément conservateurs.

« Vous devriez pouvoir consulter un médecin sans recevoir une facture exorbitante », déclarait-il à la veille du scrutin, promettant de s’attaquer au système de santé américain, coûteux et largement fondé sur le secteur privé.

Il a également fait de la lutte contre l’influence de l’argent en politique l’un de ses chevaux de bataille, se présentant comme le candidat du changement face à des responsables politiques jugés trop liés aux intérêts économiques.

En plus d’être le premier musulman au Sénat, il doit devenir aussi le premier médecin démocrate à siéger dans cette chambre depuis 1969.

Source : Avec AFP