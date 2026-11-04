Journée contre l’Arrogance mondiale : « toute tentation de capituler face à l’ennemi dilapiderait nos immenses richesses », selon le guide suprême

Dans un message diffusé à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre l’arrogance mondiale, le guide suprême de la République islamique d’Iran l’ayatollah Mojtaba Khamenei a déclaré que « le contrôle du détroit d’Ormuz par l’Iran et l’élimination des bases américaines dans la région constituent un djihad préliminaire contre l’impérialisme à l’échelle régionale ».

Concernant les menaces de frappes américaines contre le pays, il a souligné que la riposte iranienne en cas de nouvelle guerre « prendra une ampleur bien plus importante ».

« La situation dans le Golfe, et en particulier dans le détroit d’Ormuz, a démontré la fausseté du mythe de l’invincibilité de l’Amérique et a également révélé la faiblesse et l’humiliation des gouvernements qui s’appuient sur des forces autres que celles de leur propre peuple », a-t-il ajouté.

Le guide de la RII a souligné que « si certains nourrissent encore un faible espoir de changement de comportement ou de changements partisans et politiques au sein du système hégémonique, ou s’imaginent pouvoir détourner l’Amérique de son hostilité envers le peuple iranien en lui faisant des concessions, ils se trompent lourdement. Cette fausse perception est un déni des grandes conquêtes réalisées par le peuple musulman iranien grâce à la confiance, la constance et le jihad ».

L’ayatollah Khamenei a conclu en disant : « Le plus grand souhait de Satan est que le peuple iranien se soumette sans condition. Tout penchant, même minime, à la capitulation face à l’ennemi hégémonique dilapiderait les immenses richesses acquises par le sang des martyrs et les sacrifices de tout le peuple, et encouragerait cet ennemi arrogant à formuler de nouvelles exigences, à mener des guerres et à commettre de nouvelles transgressions. »

Les Iraniens sont descendus ce mercredi dans les rues à travers le pays pour célébrer la Journée nationale de lutte contre l’Arrogance mondiale.

Des rassemblements se sont déroulés dans plus de 900 villes et villages à travers le pays, ont rapporté les médias iraniens. Le slogan principal de cette année est : « Fidélité aux martyrs ; lutte contre l’Arrogance mondiale ».

Le 4 novembre, qui correspond au 13 Aban dans le calendrier iranien, commémore plusieurs événements majeurs de l’histoire contemporaine de l’Iran. Il s’agit notamment de l’exil, en 1964, du défunt fondateur de la République islamique d’Iran, l’Imam Khomeiny ; de la mort d’élèves lors des manifestations de 1978 ; ainsi que la prise de l’ambassade américaine à Téhéran par des étudiants iraniens, le 4 novembre 1979, moins d’un an après la victoire de la Révolution islamique en Iran. Ayant découvert un centre d’espionnage ultra sophistiqué qui couvrait toute la région, ils ont transformé le siège de l’ambassade en un musée baptisé « Nid d’espionnage »

Source : Médias