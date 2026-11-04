Médias israéliens : un Congrès démocrate, « coup dur » pour Trump et Israël

Les médias israéliens se sont penchés sur la défaite fracassante infligée au Parti républicain au Congrès américain lors des élections de mi-mandat, d’aucuns la qualifiant de « coup dur » aussi bien pour le président américain Donald Trump que pour Israël. D’autant que certains démocrates progressistes qui ont remporté le scrutin affichent des positions hostiles à Tel Aviv et à l’aide militaire qui lui est fournie.

Résultats inquiétants

Dans un article intitulé « Trump n’était pas le seul perdant, les résultats des élections inquiètent profondément Israël », le journal Maariv a déclaré que ces résultats avaient des répercussions majeures sur les relations israéliennes avec Washington.

Le journal israélien a noté la victoire des démocrates qui s’opposent à l’aide militaire américaine à Israël et critiquent sa politique dans la bande de Gaza, soulignant que cela renforce le mouvement qui cherche à changer la politique de Washington envers Tel Aviv.

Maariv a mis en lumière la victoire du démocrate Troy Jackson dans le Maine, qui avait appelé, durant sa campagne, à la fin de l’aide militaire américaine à Israël. Sa rivale perdante du scrutin, la sénatrice républicaine Susan Collins, qui occupait son siège depuis 1997 était l’une des plus ferventes supportrices d’Israël.

Le journal a fait valoir que ces résultats reflètent un changement dans l’équilibre des pouvoirs au sein du Parti démocrate et pourraient accroître la pression sur ses dirigeants pour qu’ils modifient leur politique envers Israël avant les élections présidentielles de 2028, mais ils ne garantissent pas un changement immédiat de la politique américaine.

« Un coup dur »

Même approche de la part de la chaîne israélienne de droite Channel 14, proche de Netanyahu, selon laquelle les résultats des élections sont « un coup dur » pour Trump et Israël.

Elle a mis en garde contre les répercussions directes pour Israël, la présidence des commissions chargées des affaires étrangères, de la défense et des crédits passant aux démocrates.

Channel 14 s’attend à un contrôle plus strict des ventes et des livraisons d’armes à Israël, ainsi qu’une pression accrue sur l’administration Trump concernant sa politique militaire envers l’Iran.

Des candidats critiques envers Israël

I24 constate pour sa part que trois candidats démocrates d’une gauche particulièrement critique envers Israël, ont remporté mardi leurs élections à la Chambre des représentants : Brad Lander, Darializa Avila Chevalier et Claire Valdez.

Le site précise que ces deux dernières sont membres des Democratic Socialists of America, une organisation socialiste antisioniste.

Tandis que Brad Lander, ancien contrôleur des finances de la ville de New York et de confession juive, se définit pour sa part comme un « sioniste libéral », tout en accusant Israël de génocide à Gaza.

Selon le site israélien, Darializa Avila Chevalier défend une rupture plus radicale avec la politique américaine envers Israël. Réagissant mardi à l’annonce de Donald Trump sur l’arrêt de l’aide militaire, elle a estimé que cette mesure ne suffisait pas et réclamé un embargo total sur les armes, ainsi que la reconnaissance du droit au retour des Palestiniens. Elle accuse les contribuables américains de financer des crimes de guerre israéliens.

I24 a aussi rapporté le cas du démocrate Donovan McKinney, soutenu par Rashida Tlaib, Ilhan Omar et Bernie Sanders, et qui a été élu à la Chambre des représentants dans le Michigan. Il réclame lui aussi l’arrêt des livraisons d’armes et de l’aide militaire à Israël.

« De nouveaux défis »

Le journal Israel Hayom a déclaré que la défaite de Trump aux élections de mi-mandat redessinait le paysage politique de Washington et présentait de nouveaux défis pour Israël.

Selon ce rapport, le contrôle des deux chambres du Congrès par les démocrates donnerait au parti, dès janvier, la possibilité de bloquer les projets de loi et les nominations à des postes clés, ainsi que de lancer des enquêtes sur l’administration Trump.

« Alors que les républicains commencent à prendre leurs distances avec le président, Israël va devoir faire face à un Congrès beaucoup plus critique », a indiqué le journal.

Il a averti que les questions liées au conflit avec l’Iran, aux sanctions et aux accords régionaux nécessitant l’approbation du Congrès pourraient devenir des points de friction avec la Maison Blanche.

Concernant l’aide militaire, le journal a fait référence à l’annonce de Trump selon laquelle il y mettrait fin d’ici la fin de l’année, soulignant que les ventes d’armes à Israël resteraient soumises au contrôle du Congrès même lorsqu’elles seraient financées par des fonds israéliens.

Source : Médias