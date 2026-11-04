Sanchez, après la percée des démocrates aux élections de mi-mandat américaines : la vague d’extrême droite s’effondre

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a estimé que « la vague d’extrême droite est en train de s’effondrer », suite à la victoire écrasante du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat aux États-Unis. Ce résultat survient quelques semaines seulement avant les élections législatives anticipées prévues en Espagne le 29 novembre prochain.

Dans une publication sur le réseau social « X », M. Sánchez a affirmé que « la société américaine a voté contre des politiques qui ne font qu’accroître la pauvreté ; elle a voté contre la haine, le machisme, le déni du changement climatique et les privilèges des élites ».

Évoquant le contexte international de cette dynamique, M. Sánchez a ajouté : « C’est ce qui s’est déjà produit au Brésil, ce qui vient d’arriver aux États-Unis, et ce qui se produira bientôt en Espagne ».

Le chef du gouvernement espagnol a souligné que « la vague d’extrême droite — sur la pérennité de laquelle misent Alberto Núñez Feijóo et Santiago Abascal, dirigeants de la droite et de l’extrême droite en Espagne — ne progresse plus ; au contraire, elle s’effondre ».

Par ailleurs, selon les résultats préliminaires, le Parti démocrate a décroché la majorité au sein du Sénat et de la Chambre des représentants aux États-Unis.

Source : Médias