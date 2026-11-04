Après la défaite aux élections à la Knesset, le chef du parti Shass propose sa démission

Le chef du parti israélien Shass, Aryeh Deri, a proposé ce mercredi de démissionner de ses fonctions, suite à la défaite de son parti lors des élections à la Knesset la semaine dernière.

Le radiodiffuseur public israélien a rapporté, ce mercredi, que le « Conseil des Sages de la Torah du parti Shass se réunirait aujourd’hui pour examiner la demande de démission d’Aryeh Deri de la présidence du parti. Les membres du Conseil tenteront probablement de le convaincre de revenir sur sa décision et de conserver son poste.

Il convient de noter que le Shass est l’un des partis de la coalition au pouvoir. Lors des élections qui se sont tenues la semaine dernière, il a obtenu 6 sièges à la nouvelle Knesset, contre 11 sièges dans le parlement sortant.

Par ailleurs, la Commission électorale centrale a validé, ce mercredi, les résultats officiels des élections à la Knesset, confirmant qu’aucun élément n’indique des « irrégularités ayant porté atteinte à l’intégrité du processus électoral ou susceptibles d’en influencer les résultats ».

Dans un communiqué publié après l’achèvement des vérifications portant sur 9 069 urnes, la Commission a indiqué avoir examiné toutes les plaintes et requêtes soumises par les partis, les candidats et le public. Elle a également passé en revue les procès-verbaux des bureaux de vote et procédé à un examen approfondi du matériel électoral et des documents afférents, notamment les bulletins de vote et les listes électorales, selon les médias israéliens.

Les résultats officiels doivent être remis au président israélien, Isaac Herzog, suite à leur validation lors de la réunion de la Commission. Une fois les résultats reçus, Herzog commencera à recevoir les représentants des partis politiques afin d’écouter leurs recommandations quant à la personnalité à charger de former le prochain gouvernement.

Le dépouillement des voix lors des élections a révélé que le camp de Benjamin Netanyahu a obtenu 53 sièges, contre 48 sièges pour celui de Gadi Eizenkot.

La commission électorale a indiqué, mercredi dernier, que les deux listes arabes avaient remporté 19 sièges, précisant que ce résultat intervient « après le dépouillement de 100 % des suffrages, à l’exception des votes contenus dans les doubles enveloppes ».

Il convient de noter que la Knesset compte 120 sièges et qu’un gouvernement a besoin d’au moins 61 sièges pour garantir une majorité parlementaire. Or, aucun des deux blocs n’a atteint ce seuil, ce qui confère aux positions des partis arabes et des petites formations politiques un rôle déterminant dans les négociations en vue de la formation du gouvernement.

Source : Médias