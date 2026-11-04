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    Deux raids saoudiens visent le réseau de télécommunications dans le district de Marran, au sud-ouest du gouvernorat de Saada, dans le nord du Yémen.

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      Observatoire syrien : Des tirs israéliens intensifs visent des terres agricoles aux abords d’Abdin, dans la campagne occidentale de Deraa.

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