Qaani à Washington : La Résistance forme un front unique capable de porter des coups décisifs

Le commandant de la Brigade alQods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran, le général de brigade Esmail Qaani, s’est adressé aux dirigeants des États-Unis, leur signifiant qu’ils doivent comprendre que « la Résistance constitue un front unique », afin d’éviter de commettre « une grave erreur de calcul ». Il les a, par ailleurs, qualifiés d’« imprévoyants ».
Qaani a mis en garde Washington, affirmant que si les États-Unis persistaient dans leur « comportement aventureux », « le front de la Résistance serait capable de leur porter des coups décisifs, tant en surface qu’en profondeur ».
Il a expliqué que le résultat du pari risqué de Trump a été de dilapider le capital accumulé par les États-Unis au cours des 250 dernières années, tout en entraînant la perte du contrôle sur le détroit d’Ormuz.
Qaani a décrit Trump comme un « narcissique » qui « s’est lancé dans l’aventure d’une guerre contre l’Iran après avoir accordé sa confiance aux propos trompeurs de Netanyahu ».
Il a ajouté : « Ne mesurez pas la profondeur de ce front uniquement par la portée des armes ; prenez également en compte la profondeur de la Résistance. Sinon, le conflit se jouera par les armes à Ormuz, tandis que le détroit de Bab el-Mandeb sera libéré grâce à la Résistance. »
Plus tôt dans la journée, le Guide de la République islamique d’Iran a souligné que « le renforcement de la souveraineté et l’unité des fronts — de la Palestine au Liban, en passant par l’Irak et le Yémen — constituent un signe avant-coureur de l’élévation de l’étendard de la Vérité et de la préparation à un nouvel ordre mondial».
Source : Médias