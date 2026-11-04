The New York Times : Il n’a fallu que 4 mois pour détruire l’héritage de Lindsey Graham… Comment ?

Le journal The New York Times a publié un article intitulé : « Il n’a fallu que 4 mois pour détruire l’héritage de Lindsey Graham », alors que l’État de Caroline du Sud a élu un sénateur ne portant pas le nom de famille Graham — une première en ce siècle.

Ce changement fait suite à la défaite de la candidate républicaine Darlene Graham, qui briguait le siège occupé par son frère, Lindsey, pendant 23 ans, jusqu’à son décès en juillet dernier.

C’est la candidate démocrate, Annie Andrews, qui prendra désormais la direction de Washington.

Un coup dur pour le Parti républicain

Le journal qualifie cet événement de « coup dur pour le Parti républicain », qui n’avait perdu aucune élection sénatoriale en Caroline du Sud depuis 1998.

Cette défaite est également perçue comme un « désaveu » à l’encontre du président américain Donald Trump. Ce dernier avait encouragé Darlene Graham à se présenter pour un mandat complet de six ans après le décès de son frère, et s’était rendu dans l’État à trois reprises pour soutenir sa campagne électorale.

Selon le journal, cette élection restera dans les mémoires comme « le scrutin qui a démantelé l’héritage de Lindsey Graham », un homme considéré comme l’un des législateurs les plus influents de l’histoire politique américaine moderne. La campagne de Darlene Graham

Selon le journal, la campagne de la sœur de Lindsey Graham a rencontré des difficultés dès ses débuts. En août, Darlene Graham n’a pas su répondre à une question, pourtant simple, posée lors d’un débat concernant les intérêts de sécurité nationale des États-Unis à Taïwan et en mer de Chine méridionale.

À l’époque, Mme Graham a admis que la sécurité nationale ne relevait pas de son domaine de compétence. Ce faisant, un contraste est apparu entre elle et le législateur auquel elle espérait succéder.

À mesure que son manque d’expérience devenait plus évident, note le journal, les « réalisations » de Lindsey Graham à Washington ont commencé à perdre de leur éclat.

L’accord sur le diesel et le gel de l’aide à l’Ukraine

Le 9 octobre, Trump a annoncé la conclusion d’un accord pour l’achat de diesel en Russie, entraînant l’abandon de mesures qui figuraient dans un projet de loi portant le nom de Graham.

Par ailleurs, Trump continue de bloquer l’aide à l’Ukraine, tout en exerçant des pressions publiques sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’il limite les attaques contre les infrastructures russes.

Il convient de noter que Lindsey Graham considérait ces deux situations comme « absolument inacceptables ».

Une nouvelle défaite pour Darlene Graham

Non seulement Darlene Graham a perdu le siège qu’occupait son frère, mais elle a également subi une défaite avec un écart supérieur à 20 points de pourcentage dans une douzaine de comtés, selon le journal. Le journal estime que cela est dû, en grande partie, à une erreur de jugement de la part de Trump ; après le décès de Graham, il aurait en effet pu choisir d’autres candidats.

Quelle que soit la partie responsable, le résultat demeure le même : Graham ne continuera pas à défendre les positions politiques de son frère, notamment en ce qui concerne le soutien à l’Ukraine ou le conflit avec l’Iran, souligne le journal.

Il s’agit, en soi, d’une évolution décevante pour Graham, connu pour être un « faucon » fervent, qui a plaidé pendant des années en faveur d’une « intervention militaire » contre Téhéran, indique l’article.

Le New York Times considère que le choix de Graham de rester dans l’entourage de Trump « est devenu un fardeau pour lui », marquant peut-être « le véritable début du déclin de l’héritage politique de cet homme ».

Source : Médias