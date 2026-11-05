Les milliardaires qui ont dépensé sans compter lors des élections de mi-mandat aux États-Unis

Les magnats de la technologie, de la finance et des cryptomonnaies ont investi des sommes record, soutenant pour la plupart les républicains, qui ont perdu le contrôle des deux chambres du Congrès.

Un petit groupe des Américains les plus riches a dépensé des sommes record pour tenter d’influencer le résultat des élections de mi-mandat américaines de mardi, la majeure partie de cet argent étant allée au Parti républicain du président Donald Trump, qui a perdu le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat au profit des démocrates.

La loi américaine plafonne à 3 500 dollars par élection le don direct d’un particulier à un candidat. Toutefois, depuis un arrêt de la Cour suprême de 2010, connu sous le nom de Citizens United, les donateurs fortunés peuvent verser des sommes illimitées aux super PAC, des comités politiques qui peuvent dépenser librement en publicité et en démarchage d’électeurs, à condition d’opérer indépendamment des campagnes des candidats.

Les 20 plus importants donateurs politiques ont versé environ 2 milliards de dollars aux campagnes électorales fédérales au cours de ce cycle électoral, selon une analyse du New York Times publiée dimanche, basée sur les déclarations de financement de campagne jusqu’à la mi-octobre.

L’ampleur totale des dépenses ne devrait pas être connue avant plusieurs semaines, lors du dépôt des rapports post-électoraux.

Elon Musk

L’homme le plus riche du monde, à la tête du constructeur automobile Tesla, de la société aérospatiale SpaceX et de la plateforme de médias sociaux X, a été de loin le plus important donateur de ce cycle électoral, versant près de 300 millions de dollars de plus que le deuxième plus important donateur parmi les super PAC. OpenSecrets, un organisme non partisan qui suit les flux financiers dans la politique américaine, estime ses dépenses extérieures à 445,5 millions de dollars.

Musk, qui dirigeait le Département de l’efficacité gouvernementale de l’administration Trump en 2025, chargé de réduire les coûts, a soutenu les républicains. Ses dons comprenaient 216 millions de dollars pour America PAC, le super PAC qu’il a créé en 2024, et 158 ​​millions de dollars pour le Senate Leadership Fund, principal groupe œuvrant à la préservation de la majorité républicaine au Sénat.

Une part importante de ces fonds est allée au Texas, où Musk a dépensé environ 212 millions de dollars pour soutenir la candidature du procureur général de l’État, Ken Paxton, au Sénat. Paxton a été battu par le député démocrate James Talarico.

Le jour de l’élection, Musk a incité ses abonnés à voter républicain dans une publication sur X, ensuite supprimée. Après l’annonce des résultats, il a écrit : « Apparemment, mes lasers spatiaux d’ingérence électorale n’ont pas fonctionné cette fois-ci. »

Richard et Elizabeth Uihlein

Le couple à l’origine d’Uline, une entreprise américaine fournissant des matériaux d’expédition, d’emballage et industriels, a versé 150 millions de dollars, principalement à des organisations politiques républicaines et conservatrices.

Leur contribution la plus importante, d’environ 136,7 millions de dollars, a été versée à Restoration of America, un groupe soutenant les candidats républicains au Congrès.

Ils ont également contribué à des organisations soutenant des candidats conservateurs à la magistrature et des candidats républicains au Congrès.

Jeff Yass

Yass, cofondateur de la société de courtage Susquehanna International Group, compte depuis longtemps parmi les principaux donateurs du Parti républicain. Forbes a révélé en août que son don le plus important, d’un montant de 20 millions de dollars, avait été versé à un super PAC soutenant la candidature de Vivek Ramaswamy, entrepreneur en biotechnologies et candidat au poste de gouverneur de l’Ohio, qui avait également investi 25 millions de dollars de sa fortune personnelle dans cette campagne.

Ramaswamy a été battu par la démocrate Amy Acton avec 52 % des voix contre 45 %. Selon OpenSecrets, la fortune de Yass s’élève à 109 millions de dollars.

La famille Soros

L’investisseur et philanthrope américain d’origine hongroise George Soros figurait parmi les plus importants donateurs soutenant les démocrates, avec environ 102 millions de dollars de contributions par le biais d’entités qui lui sont associées.

L’argent a été versé à Democracy PAC, fondé par Soros en 2019, qui redistribue des fonds à des groupes proches des démocrates.

Environ la moitié provenait de Geosor Corp., la société d’investissement privée de Soros, et le reste du Fund for Policy Reform, une organisation à but non lucratif qui fait partie de ses Open Society Foundations, a rapporté Fortune.

Marc Andreessen et Ben Horowitz

Les cofondateurs de la société de capital-risque de la Silicon Valley Andreessen Horowitz, également connue sous le nom de a16z, ont fait un don aux deux parties.

Forbes a rapporté que leurs chèques les plus importants ont été versés à des super PAC faisant la promotion des industries de la cryptomonnaie et de l’intelligence artificielle, ainsi qu’à MAGA Inc. de Trump.

Ce montant inclut les dons de l’entreprise elle-même. Le New York Times estime le total combiné à 115,3 millions de dollars.

Michael Bloomberg

Michael Bloomberg, le milliardaire fondateur de la société d’information financière et de médias Bloomberg LP et ancien maire de New York pendant trois mandats, a contribué à hauteur d’environ 84,2 millions de dollars, principalement pour soutenir les démocrates.

Ses contributions comprennent 24 millions de dollars au Everytown for Gun Safety Victory Fund, qui soutient les candidats favorables à des lois plus strictes sur les armes à feu, et 16 millions de dollars au House Majority PAC, qui œuvre pour l’élection de démocrates à la Chambre des représentants.

Il a également versé 11 millions de dollars au comité d’action politique Stand for New York, soutenant le candidat démocrate au Congrès, Micah Lasher.

Miriam Adelson

La veuve israélo-américaine du magnat des casinos Sheldon Adelson, fondateur de Las Vegas Sands, a versé environ 67,6 millions de dollars à des groupes proches des républicains.

Elle a fait un don unique de 30 millions de dollars au Senate Leadership Fund, tandis que Forbes a indiqué que 25 millions de dollars étaient allés à MAGA Inc.

Les démocrates ont néanmoins remporté le Sénat, notamment grâce à leurs victoires dans le Maine et le Michigan.

Paul Singer

Le fondateur du fonds spéculatif Elliott Management, important donateur républicain de longue date, a versé environ 53,5 millions de dollars, selon les informations du Washington Post du 23 octobre.

Ses dons comprenaient 15,1 millions de dollars au STW PAC, 14,5 millions de dollars au Senate Leadership Fund, qui soutient les candidats républicains au Sénat, et 8 millions de dollars au Congressional Leadership Fund, qui soutient les candidats républicains à la Chambre des représentants.

Source : Anadolu