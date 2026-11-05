Yémen: 27 martyrs et blessés suite à l’agression saoudienne en 12 heures (Ministère de la Santé à Sanaa)

Le porte-parole du ministère de la Santé à Sanaa a déclaré, dans la nuit de mercredi à jeudi, que le bilan des victimes des frappes aériennes saoudiennes contre des habitations au cours des 12 dernières heures s’élève à 12 martyrs et 15 blessés, principalement des femmes et des enfants.

Le porte-parole du ministère a précisé que la récente escalade saoudienne a entraîné la mort de 266 civils, dont 86 enfants et 38 femmes, et fait 641 blessés, portant ainsi le bilan total des victimes de l’agression saoudienne contre le Yémen depuis le début de l’escalade à 907 martyrs et blessés, parmi lesquels 360 enfants et femmes.

Plus tôt mercredi, deux citoyens ont été tués par des tir des forces saoudiennes dans le district frontalier de Baqim, au nord-ouest de la province, selon l’agence Saba à Sanaa.

L’agence a également fait état de morts et de blessés suite au ciblage par l’aviation saoudienne de la maison du cheikh Mansour Haël Sinan dans la région d’Al-Barh, dans le district de Maqbanah, à l’ouest de Taëz.

De leur côté, les Forces armées yéménites ont annoncé mercredi avoir ciblé, au moyen d’un missile balistique, des rassemblements de troupes rattachés au officier saoudien Badr Al-Harbi dans la fabrique de fer de la province de Lahij.

Cela intervient alors que l’Arabie saoudite mène quotidiennement des dizaines de frappes, depuis la reprise de l’escalade, contre des biens civils et des maisons d’habitation dans plusieurs provinces yéménites, visant les moyens de subsistance et les citoyens désarmés.

En riposte, les Forces armées yéménites poursuivent leur réponse légitime à l’agression saoudienne qui commet des massacres contre les civils, en ciblant les aéroports et les installations vitales saoudiennes, tout en faisant face aux rassemblements de troupes affiliés à l’Arabie saoudite sur le territoire yéménite.

Source : Médias