USA : un élu républicain va exiger la destitution de Hegseth

Le représentant républicain américain Thomas Massie a déclaré mercredi qu’il allait de nouveau déposer des articles de mise en accusation contre le secrétaire à la Défense Pete Hegseth à moins que ce dernier ne démissionne.

Massie a déclaré à CNN qu’il comptait soumettre le projet de loi au vote de la Chambre des représentants dès la reprise des travaux du Congrès la semaine prochaine. Plusieurs sources républicaines ont indiqué à la chaîne s’attendre à son adoption.

« On ne rate pas une élection à ce point avec un seul problème », a déclaré Massie à CNN. « C’était parfaitement évitable s’ils s’étaient simplement détachés du culte de la personnalité qui entoure (le président) Donald Trump. »

Selon CNN, citant des responsables de la Maison Blanche, Trump aurait déclaré à Hegseth qu’il devait se défendre contre les tentatives de destitution et toute enquête concernant ses décisions.

« Il y a une éventualité dans laquelle je ne réintroduirai pas les articles de mise en accusation : Hegseth démissionne », a écrit Massie sur la plateforme de médias sociaux américaine X.

Mercredi, Trump a rejeté les informations selon lesquelles il envisageait de remplacer Hegseth, déclarant aux journalistes que le secrétaire à la Défense « faisait un très bon travail ».

Le porte-parole principal du Pentagone, Sean Parnell, a déclaré que Hegseth « ne reculera pas et ne se laissera pas intimider par des responsables cherchant à marquer des points partisans ».

« Le secrétaire Hegseth est pleinement engagé à diriger le ministère jusqu’à la fin du mandat du président Trump », a ajouté Parnell.

Le vice-président JD Vance a déclaré plus tôt mercredi que la raison pour laquelle les républicains ont perdu les élections de mi-mandat est la guerre contre l’Iran.

Source : Médias