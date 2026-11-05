Gaza : Un martyr et plusieurs blessés dans deux frappes de l’occupation sur le centre du Secteur depuis ce matin

L’occupation israélienne a poursuivi, ce jeudi, ses agressions contre la bande de Gaza.

Depuis les premières heures du matin, une personne est tombée en martyr à la suite d’une frappe menée par l’aviation de l’occupation sur la zone située à l’ouest de la localité d’Al-Zawayda, tandis que d’autres civils ont été blessés lors d’une attaque de l’occupation visant un groupe d’individus à Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza.

Face à la poursuite de ces agressions, le ministère de la Santé à Gaza a fait état, selon les dernières données qu’il a publiées, d’une hausse du bilan global à 1 602 martyrs et 5 794 blessés, outre 847 corps retirés des décombres, depuis l’annonce du « cessez-le-feu » le 11 octobre 2025.

Ainsi, le bilan total de la guerre de génocide a atteint 74 618 martyrs et 175 920 blessés depuis le 7 octobre 2023.

Les agressions israéliennes contre la bande de Gaza comprennent des pilonnages d’artillerie, des frappes aériennes menées par la chasse et les drones, ainsi que des tirs d’armes automatiques visant les Palestiniens.

Source : Médias