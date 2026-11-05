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    Cisjordanie: Arrestation d’environ 30 Palestiniens lors du raid de l’occupation contre le camp de Dheisheh au sud de Bethléem

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