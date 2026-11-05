« Catastrophe monumentale » : les Républicains somment Trump de changer de cap après la défaite électorale

Le président américain Donald Trump a fait face, mercredi, à des pressions de la part des Républicains pour infléchir sa trajectoire au lendemain des défaites écrasantes subies lors des élections de mi-mandat, qui ont octroyé aux Démocrates le contrôle du Congrès, tout en marquant le rejet par les électeurs de candidats personnellement adoubés par le locataire de la Maison-Blanche pour des scrutins décisifs.

Alors que sa présidence entame ses deux dernières années, des alliés de Trump et des stratèges politiques ont exigé des remaniements profonds au sein du cabinet de la Maison-Blanche, un rétablissement de la discipline et l’abandon des politiques tenues pour responsables de ces revers, au premier rang desquelles figurent la guerre contre l’Iran et les droits de douane.

Le vétéran de la stratégie républicaine John Feehery a qualifié ces résultats de « catastrophe monumentale » pour Trump, assénant : « Il doit procéder à une purge générale. Chaque jour qui passe à partir de maintenant, sa position ne fera que s’affaiblir. »

Cependant, Donald Trump n’a donné aucun signe tangible qu’il considérait le résultat de ce scrutin comme un signal appelant à un changement de cap.

« Je ne vois pas cela comme un coup dur qui m’est adressé », a-t-il déclaré à Fox News tard dans la soirée de mardi.

Les Démocrates disposent désormais du pouvoir de bloquer les projets législatifs de Trump, de mener des investigations sur la gestion de son administration et de contester ses nominations. Une situation qui devrait pousser Trump — qui fait d’ores et déjà un usage excessif de ses prérogatives exécutives — à s’appuyer plus lourdement encore sur des mesures qu’il peut mettre en œuvre seul.

Il lui appartiendra également de trancher la question de savoir s’il doit maintenir le cap sur un agenda politique que certains Républicains craignent de voir se transformer en boulet électoral, en particulier pour les prétendants potentiels qui lorgnent sur la course à la Maison-Blanche en 2028.

Le vice-président de Trump, J.D. Vance, perçu comme son successeur politique naturel, a semblé marquer une distance avec le président mercredi en imputant aux répercussions de la guerre en Iran les pertes essuyées lors des élections de mi-mandat. D’après des stratèges et des responsables partisans, de telles prises de position pourraient se multiplier si les Républicains concluent que l’emprise de longue date exercée par Trump sur la base électorale du parti est en train de s’étioler.

Préparatifs d’enquêtes et chambule-tout au sein du personnel de la Maison-Blanche

Selon un haut responsable ayant requis l’anonymat auprès de Reuters, les principaux conseillers se préparent à des départs de collaborateurs et à d’éventuels remaniements au sein de l’administration, dans la perspective d’enquêtes que les Démocrates ne manqueront pas de réclamer.

« Le moral est au plus bas historique », a confié ce responsable.

D’après la même source, des sondages internes avaient averti dès six semaines avant le scrutin que les Républicains s’acheminaient vers de lourdes pertes à la Chambre des représentants comme au Sénat, mais Trump a obstinément refusé d’infléchir sa politique à l’égard de l’Iran en dépit des mises en garde sur les retombées électorales.

« En fin de compte, cela lui importait peu. Il a refusé d’écouter quiconque », a déploré le responsable.

Trump a admis tard mardi que la guerre déclenchée contre l’Iran huit mois plus tôt avait nui aux candidats républicains, tout en continuant de défendre sa décision d’engager le conflit.

L’inquiétude des Républicains dépasse toutefois largement le cadre de la guerre. Un conseiller politique républicain a rapporté que lors de groupes de discussion (focus groups) organisés autour des scrutins sénatoriaux serrés dans des États clés comme le Michigan et l’Iowa, l’anxiété des stratèges républicains à l’échelle nationale n’a cessé d’enfler cet été, alors qu’un nombre croissant d’électeurs républicains et indépendants exprimaient leur exaspération face à l’obsession du président pour des sujets subalternes, tels que la construction d’une salle de bal à la Maison-Blanche et les travaux de rénovation à Washington.

« Si Trump passe les deux prochaines années à ergoter sur les mêmes futilités, nous allons à nouveau essuyer une déroute monumentale lors du prochain scrutin », a averti ce conseiller.

En plein cœur de cette tourmente, Trump a convié mercredi des journalistes à visiter le chantier de la salle de bal, prenant la défense du temps qu’il consacre à ce projet.

« Pour moi, c’est une source d’apaisement », a-t-il lâché.

La Maison-Blanche a par ailleurs affiché une posture de défi, publiant sur les réseaux sociaux un portrait du président assorti de ce message : « Rappel à tous : Trump est toujours votre président. »

S’il conserve des leviers de pouvoir considérables — ayant passé des mois à préparer des décrets exécutifs axés sur l’immigration, les tarifs douaniers, le logement et les dépenses fédérales pour s’assurer de pouvoir faire progresser des pans entiers de son programme en dépit de l’obstruction démocrate —, l’exécutif ne disposera d’aucun bouclier pour soustraire son administration aux investigations parlementaires du Congrès.

Source : Médias