L’aide américaine à Israël : 300 milliards de dollars depuis 1948 !

L’annonce faite par le président américain Donald Trump, à la veille des élections de mi-mandat de suspendre l’aide financière à Israël d’ici la fin de l’année a été l’occasion de révélations sur l’ampleur de cette aide procurée depuis des décennies.

Cette aide a fait l’objet de contestation dans les campagnes électorales menées par de nombreux candidats démocrates.

300 milliards de dollars depuis 1948

Selon un document du Conseil américain des relations étrangères (un institut de recherche indépendant), publié en octobre 2025, l’aide économique et militaire américaine à Israël depuis l’occupation de la Palestine en 1948 dépasse 300 milliards de dollars, après ajustement des chiffres en fonction des taux d’inflation.

Le conseil a noté qu’« Israël » est le plus grand bénéficiaire cumulé de l’aide étrangère américaine depuis sa création, expliquant qu’il a reçu une aide économique considérable entre 1971 et 2007, tandis que la majeure partie de l’aide américaine sert aujourd’hui à soutenir l’armée d’occupation israélienne.

Ce chiffre diffère de celui fournie par le département d’État américain qui a indiqué dans un document détaillé publié en avril 2025, que la valeur de l’aide bilatérale fournie à Israël depuis 1948 dépassait 130 milliards de dollars.

L’étendue de la description et la méthode de présentation des chiffres diffèrent entre les deux sources, le Conseil fournissant un total corrigé de l’inflation, ce qui nécessite de prendre en compte la base de calcul et la période couverte par les données lors de toute comparaison.

Le département d’État américain a déclaré que « le soutien indéfectible à la sécurité d’Israël est une pierre angulaire de la politique étrangère américaine et a été adopté par toutes les administrations américaines successives depuis l’époque du président Harry Truman. »

Selon lui, l’aide « visait à répondre aux menaces sécuritaires nouvelles et complexes, à combler les lacunes des capacités israéliennes grâce à l’assistance et à la coopération en matière de sécurité, à renforcer l’interopérabilité opérationnelle grâce à des exercices conjoints et à soutenir le maintien par Israël de son avantage militaire qualitatif. »

16 milliards de dollars depuis 2023

Le Council on Foreign Relations note dans son rapport que « depuis des décennies, Israël utilise des armes de fabrication américaine contre ses adversaires, notamment le Hamas, le Hezbollah et l’Iran. Il a également reçu des livraisons d’armes urgentes provenant d’un stock stratégique que les États-Unis maintiennent en Israël depuis les années 1980. »

Selon un document publié en octobre 2025, depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza en octobre 2023, Washington a adopté une législation qui a fourni au moins 16,3 milliards de dollars d’aide militaire directe à Israël.

Cette aide a été approuvée par trois lois, dont une enveloppe de 8,7 milliards de dollars en avril 2024 et des allocations annuelles de 3,8 milliards de dollars pour 2024 et 2025. Sur ce montant total, 6,7 milliards de dollars ont été alloués aux systèmes de défense antimissile, selon le conseil.

Mémorandum jusqu’en 2028

Selon le département d’État américain, Israël est le plus grand bénéficiaire au monde de l’aide américaine en matière de sécurité, et ce soutien a été officialisé par un mémorandum d’entente de dix ans (2019-2028).

Aux termes de ce mémorandum, les États-Unis fournissent 3,8 milliards de dollars par an, dont 3,3 milliards au titre du programme de financement militaire étranger (FMF) et 500 millions alloués aux programmes de coopération en matière de défense antimissile.

Grâce au programme de financement militaire étranger, les États-Unis permettent à Israël d’obtenir les équipements militaires les plus avancés au monde, notamment les avions F-35.

Israël est éligible au financement de trésorerie et est autorisé à utiliser ses allocations annuelles dans le cadre du programme pour acheter du matériel de défense, des services et une formation par le biais du système de ventes militaires à l’étranger (FMS), des accords de contrats commerciaux directs (DCS) ou du mécanisme d’approvisionnement offshore (OSP).

Le protocole d’accord actuel permet à Israël, par le biais de ce dernier mécanisme, de consacrer une partie de ses allocations à l’achat d’équipements de défense d’origine israélienne plutôt que d’origine américaine, et ce pourcentage a atteint 25 % au cours de l’exercice 2019.

751 accords militaires

Un document du département d’État américain publié en avril 2025 indique que le nombre de contrats de vente d’armes à l’étranger en cours entre les deux pays était alors de 751, pour une valeur totale de 39,2 milliards de dollars.

Les contrats notifiés au Congrès comprenaient des avions de chasse F-35, des hélicoptères de transport CH-53K, des avions ravitailleurs KC-46A et des munitions à guidage de précision.

En outre, entre 2018 et 2022, Washington a approuvé des exportations permanentes d’équipements de défense d’une valeur de plus de 12,2 milliards de dollars par le biais de « ventes commerciales directes », notamment des moteurs à turbine, des lanceurs, des missiles guidés, des missiles balistiques, des grenades propulsées par fusée, des torpilles, des bombes, des mines et des aéronefs.

Activités conjointes

Outre l’assistance en matière de sécurité et les ventes d’armes, les États-Unis mènent des activités militaires avec Israël, notamment des entraînements conjoints, des recherches et le développement d’armements.

Les États-Unis et Israël ont signé des accords bilatéraux de coopération en matière de défense, notamment l’Accord d’assistance mutuelle en matière de défense (1952), l’Accord général sur la sécurité de l’information (1991), l’Accord de soutien logistique mutuel (1991) et l’Accord sur le statut des forces (1994).

Le département d’État américain a indiqué que depuis 1983, les États-Unis et Israël tiennent des réunions périodiques par l’intermédiaire du Groupe politico-militaire conjoint afin de promouvoir des politiques communes, de traiter les menaces et les préoccupations mutuelles et d’identifier de nouveaux domaines de coopération en matière de sécurité.

Source : Anadolu