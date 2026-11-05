Iran|Le général Karami en tournée dans les îles du Golfe : « Nous sommes prêts à infliger une riposte foudroyante à toute action hostile »

Le commandant des forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI), le général Mohammad Karami, a effectué une tournée d’inspection dans les îles du Golfe et au sein des unités placées sous le contrôle opérationnel du QG Al-Madinah Al-Munawwarah (Médine).

Lors de sa tournée ce jeudi, le général Karami a souligné « la pleine préparation des combattants à infliger une riposte foudroyante à toute action hostile ».

Le général Karami a affirmé que « le peuple iranien et le Front de la Résistance ne reculeront pas d’un iota face à l’ennemi », insistant sur le fait qu’ils sortiront victorieux de cette confrontation.

Dans ce contexte, le Guide suprême de la Révolution et de la République islamique d’Iran, Sayed Mojtaba Khamenei, a averti, à l’occasion de la « Journée de lutte contre l’arrogance mondiale », que « la riposte iranienne prendra des dimensions bien plus vastes en cas de récidive des agressions ».

Sayed Mojtaba a affirmé que « le contrôle exercé par l’Iran sur Ormuz et l’élimination des bases des États-Unis dans la région constituent un jihad préparatoire contre l’impérialisme à l’échelle régionale ».

« La situation dans le détroit d’Ormuz a démontré la trahison et l’impuissance des grandes puissances à défendre leurs régimes fantoches », a-t-il ajouté, précisant que « la scène dans le Golfe et à Ormuz a mis à nu la faiblesse et l’humiliation de ces gouvernements qui s’en remettent à des forces étrangères plutôt qu’à leur propre peuple ».

Sayed Mojtaba a en outre souligné que le panorama dans le Golfe, et tout particulièrement dans le détroit d’Ormuz, a brisé le mythe des « États-Unis invincibles ».

Source : Médias