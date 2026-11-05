Douze alertes à la bombe ont perturbé l’espace aérien européen jeudi matin

Au moins 12 vols européens ont fait l’objet d’alertes à la bombe jeudi et plusieurs appareils ont été escortés par des avions de chasse tandis que deux vols ont été déroutés, ont annoncé les autorités et les compagnies aériennes.

Il s’agit de la troisième vague d’alertes à la bombe cette semaine, visant en particulier des compagnies low-cost et des vols à destination ou en provenance de la Bulgarie, de la République tchèque et de l’Italie.

Ce jeudi matin, un avion A320 qui avait décollé d’Irlande a été dérouté en raison d’une alerte à la bombe. Les 151 passagers et l’équipage ont atterri vers 10 heures sur la base aérienne militaire d’Évreux et ont été mis en sécurité.

Ryanair

Jeudi matin, trois avions de la compagnie aérienne Ryanair, en provenance de Madrid, Copenhague et Londres-Stansted et à destination de Sofia, ont fait l’objet de fausses alertes à la bombe, a confirmé à l’AFP une porte-parole du ministère bulgare des Transports.

Deux appareils ont atterri à Sofia, leur destination prévue, tandis que le troisième, en provenance de Londres-Stansted, a été dérouté vers l’aéroport de Plovdiv, à l’est de la capitale.

Les trois appareils ont été inspectés et aucun explosif n’a été découvert, a indiqué à l’AFP une porte-parole du ministère bulgare de l’Intérieur.

Prague

« Après avoir reçu une menace faisant état de la présence d’engins explosifs improvisés à bord de quatre avions à destination de Prague, nous avons commencé à préparer leur atterrissage », a indiqué la police tchèque sur X en fin de matinée.

« Nous estimons que ces menaces sont peu crédibles. Néanmoins, nous ne sous-estimons pas la situation, et toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été mises en place en veillant à minimiser autant que possible leur impact sur les passagers et le fonctionnement de l’aéroport », a ajouté la police.

Italie

Un vol de la compagnie Aer Lingus reliant Dublin à Rome a été dérouté dans la matinée sur la base aérienne d’Evreux, en France, ont annoncé les autorités françaises.

Dans un communiqué, Aer Lingus a assuré que le vol EI402 avait « atterri en toute sécurité » et que la compagnie travaillait à acheminer ses clients vers leur destination finale « le plus rapidement possible ».

Un autre vol reliant Helsinki à Rome pour la compagnie Finnair a également été visé par une fausse alerte à la bombe et escorté par des avions de chasse italiens jusqu’à l’aéroport romain de Fiumicino, a confirmé à l’AFP un porte-parole des Aéroports de Rome.

« Rien d’anormal n’a été constaté », a indiqué un porte-parole de Finnair.

Un autre vol Finnair reliant Helsinki à Vienne a également fait l’objet d’une fausse alerte, a précisé la porte-parole, Stiina Tuunanen.

Deux vols Wizz Air au départ de Milan Malpensa, dans le nord de l’Italie, ont également été concernés, vers Bucarest et Varsovie. Le vol reliant Varsovie a atterri à Vienne, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Troisième vague

Lundi déjà, un vol de la compagnie Wizz Air reliant l’aéroport de Luton, à Londres, à Sofia a été dérouté en raison d’une menace à la bombe et contraint de faire un atterrissage d’urgence à Budapest.

Mardi, une dizaine de vols commerciaux en Europe avaient été visés. Au moins quatre alertes avaient concerné des vols de la compagnie irlandaise Ryanair. Deux vols à destination de Varsovie, de la compagnie scandinave SAS et de la compagnie polonaise LOT, ont aussi été ciblés, ainsi qu’un vol Wizz Air reliant Bergame (Italie) à Sofia.

Tous les avions ont été inspectés à l’atterrissage, sans qu’aucun engin suspect ne soit découvert.

Anonymes

Ces alertes à la bombe, dont on ne connaît pour l’heure ni l’origine ni les motivations, s’inscrivent dans un contexte de recrudescence d’attaques hybrides en Europe.

Jeudi en République Tchèque, « c’est l’aéroport de Prague qui a reçu les menaces par courrier électronique », a précisé à l’AFP la porte-parole de l’aéroport, Denisa Hejtmankova. Elle a ajouté que les e-mails provenaient d’adresses anonymes.

Lors d’une audition fin octobre devant les députés, un haut responsable français de la sécurité, le secrétaire général à la Défense et à la sécurité nationale, Nicolas Roche, évoquait « la matérialisation, la massification du volume d’attaques hybrides dans toute leur diversité — sabotage, cyber, drones, espionnage évidemment — que nous voyons se matérialiser en Europe ».

« Je ne vois aujourd’hui aucune raison pour que ce type d’attaques s’arrête à la frontière de notre pays et ne continue pas, dans les quelques mois qui viennent, de nous toucher », ajoutait-il.

Source : AFP