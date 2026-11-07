Sur la nuit des funérailles à la Maison-Blanche !

Par Ibrahim Al-Amine

Les informations en provenance de la capitale américaine sont véritablement saisissantes. Mardi matin, des journalistes à la Maison-Blanche confiaient que leur journée s’annonçait ardue.

Des rumeurs circulaient selon lesquelles le président Donald Trump ferait des déclarations ou prendrait position toutes les demi-heures, tandis que des figures de premier plan du Parti républicain, dont certaines s’étaient rendues dans le Bureau ovale la veille, se préparaient elles aussi à lancer une série de prises de position et de fuites.

Pourtant, les journalistes cherchaient des moyens de sonder les positions de responsables bien précis. Certains ont indiqué que la personne qui suivait de très près les élections n’était pas Trump lui-même, mais son vice-président, JD Vance, suivi par le secrétaire d’État, Marco Rubio.

Quant aux autres membres du personnel de la Maison-Blanche, leur principale préoccupation était de savoir comment faire face aux crises de colère attendues du président. Aux heures de pointe, l’agitation ne cessait pas, avec un va-et-vient incessant de responsables.

Selon le témoignage d’un invité, un parterre de hauts conseillers et de responsables s’est rassemblé dans la salle Est, vaste espace modulable destiné aux réceptions et aux grands rassemblements, parfois utilisée comme salle d’opérations.

Certains de ces assistants recevaient au compte-gouttes les pourcentages de votes, et peu de temps après la fermeture des bureaux de vote, ils furent informés de la forte progression des démocrates dans de multiples régions.

Au fil des heures, ajoute le visiteur-témoin, certains participants ont commencé à tendre l’oreille, tandis que les regards scrutaient les allées et venues dans la salle Est.

Une foule importante s’était massée autour du président, comprenant son vice-président Vance, le secrétaire d’État Rubio, les figures de l’administration, le procureur général Todd Blanche, ainsi que des membres de son cercle rapproché, de Jared Kushner et Steve Witkoff à Tom Barrack, en passant par les responsables des comités de campagne politique.

Le temps a passé rapidement et, à la tombée de la nuit, le rapport le plus crucial concernant les pourcentages de votes et les estimations fondées sur les sondages de sortie d’urnes est parvenu.

Personne ne s’attendait à une victoire, mais le choc fut de constater que l’ampleur de la défaite dépassait toutes les prévisions.

Les responsables ont commencé à quitter la Maison-Blanche l’un après l’autre, tandis que le président demeurait seul, silencieux et distant avec son entourage. Alors que l’équipe de restauration s’affairait à préparer une grande tablée, le président quitta la salle pour rejoindre ses appartements privés à un autre étage.

Tout le monde s’est retiré, et il ne restait plus à ses côtés que Natalie Harp, son assistante principale, qui n’arrêtait pas de porter son téléphone pour lui transmettre des messages urgents en provenance des ministères de la Justice et de l’Intérieur concernant la sécurité du scrutin.

Il est fort probable qu’elle ait joué un rôle en empêchant les journalistes d’approcher le président, de peur qu’il ne tienne des propos qui ne fassent qu’aggraver la situation.

Ce tableau sombre de l’atmosphère qui régnait à la Maison-Blanche a été résumé par un article du *New York Times*, qui a rapporté les propos de certains assistants décrivant la situation comme « semblable à des funérailles ».

Mercredi matin, tout le monde est retourné à la Maison-Blanche, où une première série de consultations a eu lieu. Selon le témoin-visiteur, certains participants voulaient que Trump passe sa journée sans faire de déclarations fracassantes.

Le président s’est plié au conseil de ne pas accuser les démocrates de fraude électorale, mais il a choisi de rejeter la faute sur les dirigeants de son parti, estimant qu’ils n’avaient pas fourni assez d’efforts pour contrer la « vague bleue ».

Cependant, le véritable débat se déroulait dans une autre pièce, où Vance a insisté sur la nécessité d’adopter une position claire, non pas pour féliciter les vainqueurs, mais pour reconnaître d’abord les résultats électoraux, puis pour présenter une lecture des causes de la défaite du point de vue de la Maison-Blanche.

Ce que Vance a consigné dans son tweet, tout le monde à la Maison-Blanche l’avait déjà entendu. On chuchote qu’il a tenu à la présence de son rival Rubio, car il ne songeait pas à cet instant aux répercussions des résultats sur l’image de toute l’administration, mais qu’il était plutôt obsédé par leurs retombées sur la situation du Parti républicain.

Après que des proches de Trump ont endossé les propos de Vance, Rubio a préféré se mettre en retrait, déclarant qu’il ne se sentait pas concerné par le dossier de la guerre.

Sa position équivalait, en pratique, à une fin de non-recevoir adressée à Vance : le dossier est entre tes mains, et c’est toi le responsable de cette débâcle. Mais le vice-président américain a une autre version du rôle de Rubio ; il l’accuse d’avoir pris la tête d’un front d’opposition et d’avoir fait capoter le protocole d’accord concernant le détroit d’Ormuz, après avoir empêché les États du Golfe de cautionner l’un de ses points, avant d’entraver leur déplacement vers Mascate pour entériner un projet d’accord élaboré par les Iraniens en coordination avec le Sultanat d’Oman, visant à établir un mécanisme de régulation de la navigation dans le détroit.

Et le différend ne s’arrête pas là. Vance a constaté, au cours des négociations, l’insistance de l’Iran à inclure le Liban dans tout accord. En revanche, il a relevé que Rubio s’est efforcé de torpiller ce débat après avoir lancé son projet de négociation directe israélo-libanaise.

La posture de Vance ne relevait pas d’une introspection sur ce qui venait de se produire, mais constituait l’annonce des jalons de sa prochaine bataille. Il est allé plus loin encore, imputant à Trump la responsabilité de la défaite. Ses propos constituaient une réplique directe aux critiques de Trump fustigeant la prétendue paresse des républicains et affirmant que le scrutin aurait donné un résultat différent s’il avait lui-même été candidat.

En contre-pied, la réaction de Vance s’est révélée percutante : les républicains ne se sont pas détournés des urnes, ils s’y sont au contraire rendus en masse, mais ils ont voté pour nos adversaires en raison de vos politiques générales d’une part, et de la qualité des candidats que vous avez soutenus d’autre part.

Vance ne s’appuyait pas seulement sur les bruits de couloir des cercles restreints du Parti républicain, il a également exploité les données fournies par James Blair, le stratège électoral de la Maison-Blanche. Trump lui avait accordé un congé en avril dernier, afin qu’il quitte le bureau de la cheffe de cabinet pour se consacrer entièrement à la campagne électorale.

Durant les derniers jours, Blair n’avait pas caché ses réserves lors des briefings, déclarant clairement environ une semaine avant le « mardi bleu » : « La situation empire de jour en jour ». Lorsque Vance lui en a demandé les raisons, Blair a évoqué « des erreurs de campagne et une gestion chaotique des budgets », avant de lancer cette phrase qui a pris Trump de court : « La guerre contre l’Iran est devenue un fardeau écrasant, et elle pourrait bien nous valoir une cuisante défaite. »

À l’autre bout de la planète, les Iraniens avaient mis sur pied une salle d’opérations pour suivre les élections américaines comme s’ils y prenaient part, décortiquant les pourcentages de votes et épluchant les dépêches en provenance de tous les États.

Des mois avant le scrutin, un vaste débat avait agité l’Iran sur la manière de gérer ces deux échéances aux USA et en ‘Israël’.

Des voix s’étaient élevées pour préconiser de saisir l’occasion afin d’arracher des concessions substantielles à Trump, mais la consigne à Téhéran s’est avérée d’une implacable fermeté : nous ferons tout notre possible pour abattre les deux hommes en même temps.

Trump aux USA et Netanyahu en ‘Israël’. Beaucoup supposaient que l’Iran agissait sous le coup de la nervosité et que sa soif de vengeance l’emportait sur tout calcul politique.

C’était du moins la conviction de médiateurs qui formulaient des propositions et des initiatives pour combler le fossé avec les Américains.

Mais le négociateur iranien d’une tournée à l’autre ne cessait d’exiger de nouvelles concessions et de brandir des arguments visant à extorquer des gains évidents.

Téhéran savait pertinemment que Trump refuserait ses conditions, tout en restant sur ses gardes face à l’éventualité que le « fou de la planète » ne se lance dans une nouvelle offensive d’envergure, bien que ce dernier eût fait savoir par l’intermédiaire du médiateur qatari qu’il n’y aurait pas de guerre avant le scrutin aux USA et qu’Israël ne se lancerait pas seule dans une telle aventure.

Cependant, l’Iran avait totalement perdu confiance et affichait une indifférence ostensible face aux menaces. Son objectif était de faire comprendre aux médiateurs d’abord, et à ceux qui tirent les ficelles ensuite, qu’elle n’accepterait rien de moins qu’une défaite éclatante de Trump et de Netanyahu, et qu’elle se moquait éperdument des échappatoires diplomatiques évoquant la « préservation de la face », le fait de « ne pas être acculé dans un recoin » ou d’autres formules du genre.

Même lorsque le Qatar a fait savoir qu’il avait obtenu le feu vert américain pour débloquer environ dix milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés, les Iraniens n’ont esquissé le moindre signe d’intérêt.

Ils sont revenus à la charge en posant leurs principes fondamentaux : les USA doivent retirer leurs troupes de la région, fournir des garanties de cessation des hostilités, faire pression sur leur allié israélien pour qu’il se retire du Liban, et confier la gestion de la navigation dans le Golfe aux États riverains, après la levée du blocus et des sanctions.

Les Iraniens savaient que l’obsession de Trump pour le dossier nucléaire visait à se forger un argumentaire électoral qu’il pourrait exploiter sur la scène intérieure aux USA.

C’est pourquoi Téhéran a immédiatement riposté, publiquement et par le canal des médiateurs, en signifiant que le dossier nucléaire pourrait faire l’objet de discussions ultérieures, mais qu’il n’était pas à vendre.

Le programme ne s’arrêtera sous aucun prétexte, et le dossier de l’uranium enrichi peut trouver un arrangement en interne.

Si Trump voulait arracher un geste en ce sens, Téhéran n’y voyait pas d’inconvénient, mais à condition d’en payer le prix d’avance.

Et soudain, les Iraniens ont formulé une exigence hors du cadre des négociations, qui a stupéfié les médiateurs : que Trump accepte un retrait militaire israélien complet du Sud-Liban et du sud de la Syrie, en contrepartie de quoi Téhéran rendrait la pareille de la meilleure des manières sur le dossier nucléaire.

De la champagne est présente à Téhéran, mais pas dans les résidences des dirigeants de l’État, des chefs militaires et des Gardiens de la révolution. Ceux-là ont d’autres rituels pour célébrer leurs victoires, consistant à entonner des prières de gratitude à chaque triomphe.

Tandis que Trump s’endormait, écrasé par le poids d’une défaite aux racines internes profondes et complexes, d’autres à Téhéran rendaient grâces au Ciel pour ce qui venait de s’accomplir.

Mais celui qui détient les leviers du pouvoir donnait déjà l’ordre de rehausser le niveau d’alerte et de décréter la mobilisation. Car deux politiciens aux agissements d’une insensée légèreté récoltent aujourd’hui le fruit de leurs bévues, tout en appartenant à cette catégorie d’individus dont l’un pourrait être tenté de déclencher un cataclysme plutôt que de reconnaître sa défaite !

De profondes mutations secouent la scène politique intérieure aux USA. Un sursaut inopiné au sein du Parti démocrate, qui avait entamé sa déliquescence au lendemain du départ de Barack Obama de la Maison-Blanche, avant de s’enfoncer davantage dans la léthargie sous les mandats de Joe Biden.

Toutefois, le « parti bleu » n’a aucune garantie de pérenniser les acquis engrangés lors de ces élections. Tout le monde sait que les électeurs perdus par Trump ne vouent pas nécessairement une passion au Parti démocrate, mais qu’ils protestent contre un dirigeant qui les a trahis après leur avoir promis de recentrer ses priorités sur les USA de l’intérieur, pour ne leur apporter au final que des malheurs en cascade.

Un véritable séisme qui a ébranlé les fondations du Parti républicain. Le dernier jour du mois dernier, à trois jours de l’échéance électorale, le *Financial Times* a publié un entretien avec le « père spirituel et théoricien idéologique » du mouvement MAGA, Steve Bannon.

L’homme qui avait autrefois balisé le chemin de Trump anticipait déjà une bérézina. Il avait affirmé que le dossier iranien constituait « l’amorce d’une guerre fratricide au sein du Parti républicain », attribuant cette fracture à la trahison du dogme de « USA d’abord », depuis que Trump avait entraîné le pays dans les bourbiers du Moyen-Orient.

Mais le plus périlleux dans les propos de Bannon résidait dans sa mise en garde : le mercredi, c’est-à-dire le lendemain du scrutin, verrait l’explosion d’une guerre fratricide et acharnée au sein du Parti républicain.

Un affrontement entre deux courants : le premier incarné par les caciques nationalistes du mouvement MAGA, et le second par les pontes de la finance et les cercles traditionnels du pouvoir.

Quant aux axes de friction, ils tourneront autour de : « les rapports avec Israël, la guerre avec l’Iran, l’immigration aux USA, et la guerre contre l’État profond »… C’est peut-être précisément ce que sous-entendait JD Vance quelques heures à peine après la proclamation des résultats !

Tels sont les USA !

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar