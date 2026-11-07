Sud-Liban : agressions ennemies ces dernières heures. Vaste opération à Beit Yahoune

Ce samedi matin, l’ennemi israélien a mené une vaste opération dans la localité de Beit Yahoune, au sud du Liban, selon des images vidéo obtenues par Al-Manar.

Le correspondant d’Al-Manar a fourni un résumé des attaques sionistes contre le sud du Liban jusqu’à 9h00 ce matin, samedi, détaillant une série de tirs d’artillerie, de tirs de mitrailleuses et d’explosions dans plusieurs localités et zones.

Des tirs d’artillerie ont ciblé la localité de Nabatiyeh al-Fawqa, les abords des localités de Haris et Haddatha, Wadi al-Salouqi et les abords des localités de Baraachite, Al-Mansouri et Wadi Zibqin.

Dans un incident distinct, une maison inhabitée à la périphérie de la localité d’Aïta al-Jabal a été touchée par un tir direct, provoquant un incendie à l’intérieur.

Par ailleurs, des tirs nourris de mitrailleuses ont visé la localité de Mays al-Jabal et les abords de la localité de Chebaa.

En outre, une explosion a été perpétrée par l’ennemi dans la localité d’Al-Qantara.