Le pari du Mossad : quand les civils deviennent des pions dans la guerre secrète contre l’Iran

L’ancien chef du service de renseignement israélien a admis que le Mossad avait délibérément exposé ses opérations clandestines afin de provoquer une vague d’arrestations en Iran. Ce qui devait être un coup de maître en matière de renseignement soulève une question bien plus troublante : jusqu’où un État est-il prêt à aller pour atteindre ses objectifs stratégiques, lorsque la conséquence inévitable est l’arrestation de personnes innocentes ?

Les révélations les plus éloquentes sur la guerre secrète entre Israël et l’Iran ne viennent pas toujours d’un briefing militaire ou d’une déclaration officielle. Elles émergent aussi lors de réunions à huis clos, d’enregistrements fuités et d’un chef du renseignement parfaitement à l’aise pour évoquer les détails de la guerre clandestine.

Le 25 octobre 2026, le Jerusalem Post publie un reportage remarquable sur les propos tenus par l’ancien patron du Mossad, David Barnea. Lors d’une session confidentielle du Priority Summit, Barnea aurait affirmé que le Mossad avait effectivement diffusé des vidéos de ses agents opérant à l’intérieur de l’Iran lors de l’opération militaire de juin 2025. L’objectif n’était pas seulement de démontrer les capacités du renseignement israélien. Il s’agissait de pousser les autorités iraniennes à arrêter tellement de personnes qu’elles ne pourraient plus distinguer un véritable agent du Mossad d’un simple innocent.

Une opération pensée pour submerger

Le 13 juin 2025, alors qu’Israël lançait l’Opération Lion Ascendant contre l’Iran, le Mossad diffuse trois vidéos de ses opérations secrètes visant des infrastructures de missiles balistiques, des défenses aériennes et des préparatifs d’attaque. Les visages des agents étaient masqués, mais il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait du Mossad.

Barnea explique que la décision de diffuser ces images était en partie destinée à protéger les agents. Les autorités iraniennes réagiraient par une vague d’arrestations, créant une telle confusion qu’il deviendrait extrêmement difficile d’identifier les véritables agents israéliens.

Barnea aurait indiqué que les Gardiens de la Révolution (CGRI) avaient arrêté environ 21 000 personnes dès le deuxième jour des combats. Il ajoute que, face à un tel nombre de détenus, il devient impossible de savoir qui sont réellement les agents et qui ne le sont pas, ce qui oblige finalement à les relâcher.

L’ex-chef du Mossad admet par ailleurs qu’un grand nombre des personnes arrêtées ou exécutées comme prétendus agents israéliens n’avaient absolument aucun lien avec l’organisation.

Le chiffre de 21 000 est celui de Barnea, non une donnée vérifiée de manière indépendante. Il ne prouve pas que chaque arrestation ou exécution est la conséquence directe de la campagne médiatique du Mossad.

Néanmoins, cette stratégie soulève une question fondamentale : si un service de renseignement provoque sciemment une répression de masse dans un État adverse, peut-il simplement s’en laver les mains et considérer que la souffrance qui en résulte est le problème de l’autre ?

La stratégie visait peut-être à protéger le personnel du Mossad. Mais elle reposait sur une réaction assez prévisible de la part de l’appareil sécuritaire iranien : une vague de suspicion, de détentions et la désignation arbitraire de personnes n’ayant aucun lien avec Israël.

Ce n’est pas seulement une prouesse en matière de renseignement. C’est un pari délibéré qui met en jeu des vies humaines et qui, à terme, compliquera le recrutement d’agents locaux par le Mossad, partout dans le monde.

Les limites juridiques et morales de la guerre secrète

Les États utilisent depuis des décennies l’espionnage, le sabotage, la tromperie et des réseaux clandestins comme instruments de sécurité nationale. Le Mossad n’est pas unique à cet égard. Mais le secret ne crée pas de vide juridique. La sécurité nationale n’est pas un blanc-seing à l’abri de tout examen.

Le droit international humanitaire distingue clairement les combattants, les civils et les personnes participant aux hostilités. Le statut d’un agent de renseignement dépend des circonstances dans lesquelles il opère : la nature de ses activités, ses liens avec les forces armées et son droit éventuel au statut de combattant. L’espionnage, en soi, ne fait pas d’un agent un combattant légal, et un espion capturé peut être poursuivi en vertu du droit local. À l’inverse, un civil ne devient pas une cible légitime simplement parce qu’une agence de renseignement opère dans son pays.

La stratégie du Mossad, telle que rapportée par le Jerusalem Post, pose une question plus précise quant à la responsabilité face à un préjudice prévisible.

Si un service de renseignement choisit de rendre publiques ses opérations clandestines en sachant que l’adversaire réagira par des arrestations massives et possiblement des exécutions, il ne peut pas éluder la question éthique en prétextant que c’est l’autre camp qui a arrêté les innocents. Déterminer si une telle conduite constituerait un crime international nécessiterait une analyse approfondie de l’intention, de la connaissance, de la causalité et du droit applicable. Les propos tenus par Barnea laissent entendre qu’un crime de guerre a pu être commis.

La question morale demeure. Une stratégie qui considère l’arrestation prévisible d’innocents comme un moyen acceptable de tromperie opérationnelle franchit une limite éthique évidente.

Il y a aussi une contradiction plus large. Israël et ses alliés occidentaux invoquent régulièrement la défense des valeurs démocratiques, l’État de droit et la protection des civils pour justifier leurs politiques de sécurité. Ces principes ne sauraient être appliqués à la carte, mis de côté dès lors que les moyens sont secrets, politiquement commodes ou dirigés contre un adversaire.

Succès stratégique d’Israël et crédibilité internationale

La stratégie du Mossad doit également être envisagée dans le contexte de la position internationale d’Israël. Le fait que l’agence semble capable de pénétrer l’appareil sécuritaire iranien démontre ses capacités. Mais l’efficacité opérationnelle n’est pas synonyme de légitimité politique.

Une opération de renseignement peut être un succès tactique tout en générant des coûts stratégiques à long terme. Elle peut nuire à la crédibilité des opérations futures, approfondir l’hostilité et renforcer l’idée que la vie des civils peut être sacrifiée pour les objectifs étatiques.

La puissance d’influence d’Israël est déjà en net déclin sur la scène internationale, notamment du fait de la destruction de Gaza, de l’occupation brutale des territoires palestiniens par des colons, et des conflits régionaux persistants. Sa stratégie régionale vise à affaiblir ses voisins pour mieux les contrôler, l’Iran n’étant qu’un cas de plus. Par conséquent, ses relations avec certaines élites politiques européennes et avec des segments traditionnellement pro-israéliens deviennent de plus en plus tendues.

Les critiques ne viennent plus seulement des gouvernements, ONG ou militants des droits humains. Elles émergent aussi au sein même de l’establishment juif et pro-israélien.

Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial et figure majeure de la scène communautaire internationale, s’est publiquement déclaré déçu de l’orientation politique d’Israël. Dans une interview à Haaretz, il critique la volonté de domination du pays au détriment de la paix et avertit qu’Israël perd rapidement du terrain politique auprès des deux grands partis américains.

Les critiques de Lauder signalent un tournant : l’inquiétude face à la politique israélienne n’est plus l’apanage des opposants traditionnels. Elle se manifeste désormais chez ceux qui ont longtemps soutenu Israël.

C’est un problème stratégique pour Israël. Supériorité militaire, renseignement et protection diplomatique peuvent être utiles à court terme. Mais ils ne compensent en rien la perte de crédibilité internationale.

Selon l’index Democracy Perception 2026, Israël affiche le score de perception nette le plus bas du monde (sur 65 pays), derrière l’Afghanistan et la Corée du Nord. Le Pew Research confirme indépendamment la profondeur de cette mauvaise image : une médiane de 67% des sondés dans 36 pays ont une opinion défavorable d’Israël. Dans la plupart des pays européens, c’est autour de 90%.

Il en va de même pour la protection politique offerte par Washington ou certaines capitales européennes. La crédibilité de l’Occident est affaiblie lorsqu’il invoque le droit international contre ses adversaires, mais refuse de l’appliquer à ses alliés. L’Allemagne et le Royaume-Uni, tout comme les États-Unis, devraient être jugés sur la cohérence de leurs positions, pas seulement sur leurs discours.

La question n’est pas de savoir si les services de sécurité iraniens ont commis des abus. Les fautes d’un gouvernement ne donnent pas le droit à un autre d’utiliser les civils comme des pions.

Les propos de David Barnea doivent donc susciter bien plus qu’une admiration pour l’habileté opérationnelle du Mossad. Ils devraient déclencher un véritable examen des responsabilités des services de renseignement, de la protection des civils et de la culture politique qui permet à la guerre secrète de prospérer dans l’impunité.

Il y a une différence entre déjouer un adversaire et créer sciemment des circonstances où des innocents deviennent jetables. Quand des agences comme le Mossad considèrent les arrestations de masse comme un atout opérationnel, la frontière entre le génie tactique et la faillite morale s’efface rapidement.

La véritable épreuve d’un service de renseignement ne réside pas dans sa capacité à tromper ses ennemis. Elle tient à la capacité de ses méthodes à rester du bon côté de la ligne qui sépare le travail du renseignement de l’atteinte à la vie humaine.

Si la version de Barnea est exacte, le Mossad offre au monde un aperçu inhabituellement franc de la logique qui sous-tend ses opérations clandestines. La question est désormais de savoir si les gouvernements, la presse et la communauté internationale prendront cette logique au sérieux ou si, une fois de plus, le langage de la sécurité nationale servira à faire taire les victimes.

Par Ricardo Martins

Source: New Eastern Outlook; via Réseau international