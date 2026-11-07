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    Yémen : plus de 50 martyrs et blessés dans des raids saoudiens sur des maisons à l’est de Sanaa

      Rédaction du site

      Samedi, l’armée de l’air du régime saoudien a perpétré un massacre dans le gouvernorat de Sanaa, après avoir ciblé directement plusieurs maisons et zones résidentielles du district de Bani Hashish, à l’est de la capitale, a rapporté la chaine yéménite al-Masirah.

      L’agression a entraîné la destruction complète de 5 maisons sur la tête de leurs habitants.

       « Le bilan des victimes s’élève à 25 martyrs et 30 blessés, dont des femmes et des enfants, qui ont été retrouvés lors d’un premier décompte de ce crime odieux commis par l’avion ennemi dans le village d’Al-Sharya », a indiqué le directeur du bureau de santé du district de Bani Hashish. Il a indiqué que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour extraire les victimes des décombres.

      Selon les images de la télévision, plusieurs enfants figurent parmi les victimes. Le bilan des victimes est encore provisoire.

      Selon Al-Masirah, l’armée de l’air saoudienne a lancé deux frappes aériennes ciblant directement les équipes d’ambulanciers et les secouristes sur le lieu du massacre, alors qu’ils tentaient de secourir les blessés et de les transporter vers les hôpitaux.

      Des cameramen d’al-Masirah ont été blessés.

      Plus tard dans la journée, des médias yéménites ont rapporté que des avions saoudiens ont ciblé des engins de construction de routes dans le district de Maran, situé au sud-ouest de la province de Saada, lors de cinq frappes aériennes.

      Source : Médias

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